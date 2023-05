Dimagrire e sgonfiare velocemente la pancia? 5 cibi che spesso mettiamo nella dieta ma che non funzionano davvero!

In questi giorni moltissime persone sono alla ricerca di metodi veloci per dimagrire e diete miracolose. In rete si trova davvero di tutto. Anche consigli alimentari e falsi miti che forse è meglio smentire. Ad esempio quelli legati ai 5 cibi di cui parleremo in questo articolo, che potrebbero non farci dimagrire come promesso.

Il tempo sta per scadere. Tra meno di un mese dovremo affrontare la prova costume. Un appuntamento delicato, soprattutto per chi si è lasciato andare durante l’inverno e la primavera. Per questo motivo moltissimi stanno cercando su internet gli allenamenti per dimagrire in fretta e le diete più veloci in assoluto. E proprio sulla dieta e sugli alimenti consigliati per perdere chili si fa un gran parlare e le informazioni sono spesso contraddittorie. Proviamo a fare chiarezza sull’argomento senza avere la pretesa di sostituirci a medici e nutrizionisti. Stiamo infatti per sfatare alcuni falsi miti su 5 cibi che molti consigliano per dimagrire e sgonfiare velocemente la pancia. Ma siamo sicuri che sia davvero così?

Attenzione ai cibi light: nascondono delle sorprese

Negli ultimi anni gli scaffali dei supermercati si sono riempiti di decine e decine di prodotti con la scritta “light”. Prodotti che indubbiamente contengono meno grassi rispetto a quelli tradizionali. Ma c’è una trappola. In moltissimi casi, per migliorare il sapore, i grassi vengono sostituiti da zuccheri, alte quantità di sale e additivi vari. Tutte sostanze acerrime nemiche del peso forma.

Il tè verde fa davvero dimagrire?

Le proprietà benefiche del tè verde sono innegabili. Gli stessi esperti di Humanitas sottolineano che la composizione della bevanda può aiutare il metabolismo di grassi e zuccheri e facilitare la diuresi. L’unico problema riguarda la quantità giornaliera tollerabile.

Le principali linee guida consigliano di non superare le 3 tazze al giorno, per non rischiare problemi di ansia e insonnia dovuti alla caffeina. 3 tazze al giorno, però, potrebbero avere un effetto dimagrante risibile. Quindi sì al tè verde. Ma soltanto se abbinato a un regime alimentare adeguato e all’attività fisica.

L’ananas non fa perdere peso

Uno dei miti alimentari più diffusi è quello che identifica nell’ananas il frutto brucia grassi per eccellenza. In realtà è una vera e propria bufala, come sottolineano i nutrizionisti dell’Ospedale Niguarda.

L’ananas non ha nessuna proprietà dimagrante che lo distingue dagli altri tipi di frutta. Possiamo quindi mangiarlo per il suo importante apporto di vitamine e acqua, ma non ci aspettiamo miracoli da una fetta di ananas.

Dimagrire e sgonfiare velocemente la pancia: fari puntati sul mais e sui succhi di frutta

Cereali, legumi e verdure sono sempre consigliati nelle diete dimagranti. A patto di scegliere quelli giusti. Tra questi molto probabilmente non rientra il mais. Il motivo? Ha un’alta concentrazione di carboidrati e un indice glicemico maggiore di moltissimi altri vegetali. Quindi consumiamolo ma con moderazione per sfruttare le sue proprietà positive. Meglio non esagerare con le quantità, invece, se siamo in sovrappeso.

Chiudiamo con una bevanda che, invece, andrebbe completamente tolta dalla dieta: i succhi di frutta confezionati. Questo perché di solito contengono pochissima frutta e una quantità enorme di zuccheri aggiunti. Zuccheri difficili da smaltire e nemici del peso forma. Se proprio non vogliamo rinunciare al succo, il consiglio è quello di prepararselo in casa usando la “frutta vera”.