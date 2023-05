La verdura perfetta per dimagrire per la prova costume: Uma Thurman e Victoria Beckham la amano!

Maggio e giugno sono mesi straordinari per chi ama le verdure, la buona cucina e il mangiare sano. Tra tutti i cibi che arrivano in questo periodo sulle nostre tavole ce n’è uno troppo spesso sottovalutato. Un alimento perfetto per perdere peso in vista della prova costume e che moltissime Vip hanno scelto per la loro dieta.

Nelle case degli italiani fervono i preparativi per uno degli appuntamenti più temuti della stagione: la prova costume. Molti sono alla ricerca degli allenamenti migliori (e meno faticosi) per tonificare le gambe e dire addio alle maniglie dell’amore. Altri, invece, hanno deciso di puntare sull’alimentazione e su frutti poverissimi di grassi e ricchi di vitamine e antiossidanti. Oggi resteremo in tema dieta per scoprire un altro alimento davvero incredibile. Quindi è questa la verdura perfetta per dimagrire per la prova costume. Donne dal fisico incredibile come Uma Thurman e Victoria Beckham ne hanno fatto uno dei loro segreti di bellezza. E in più è facilissima da cucinare.

Il cetriolo è la verdura preferita di Uma Thurman e Victoria Beckham

Le diete dei Vip sono tra le più seguite e imitate. Molte sognano di avere il corpo di Uma Thurman e Victoria Beckham che alla soglia dei 50 anni (o superati da poco) sembrano delle ragazzine. Tra i loro vari segreti di bellezza ce n’è uno che possiamo imparare a usare anche noi: il cetriolo.

La signora Beckham lo inserisce nella dieta insieme a gamberoni e zucchine da oltre 25 anni. La protagonista di Kill Bill, invece, è fan della dieta alcalina, che ha nei cetrioli uno degli alimenti più importanti. E se aggiungiamo che un’altra star come Miranda Kerr usa il cetriolo nelle sue maschere di bellezza, si intuiscono le incredibili proprietà di questo prodotto.

Le proprietà del cetriolo e perché potrebbe aiutarci a dimagrire

Le proprietà nutrizionali del cetriolo sono note e ampiamente riconosciute. Gli esperti di Humanitas lo ritengono perfetto per la dieta perché poverissimo di calorie e ricco di fibre. In più la sua composizione sembra in grado di tenere sotto controllo l’accumulo di zuccheri e colesterolo. Aggiungiamo il fatto che è composto principalmente d’acqua e si capisce come potrebbe rivelarsi prezioso anche contro la ritenzione idrica. Notevole, infine, anche il contenuto di vitamine e antiossidanti, utili per la salute di pelle e ossa.

Ecco la verdura perfetta per dimagrire per la prova costume: come cucinare i cetrioli

Il miglior modo per conservare le proprietà nutrizionali del cetriolo è quello di mangiarlo crudo o di cuocerlo al vapore. Magari come base per le tipiche insalate estive o per il riso freddo. In realtà, le possibilità per esaltare il sapore del cetriolo sono infinite.

Sono assolutamente da provare il gazpacho di cetrioli, se amiamo le zuppe, e la salsa tzatziki con cui condire piatti di carne e pesce. I più fantasiosi possono usarli per una marmellata o per un centrifugato depurativo. Chi apprezza la cucina stellata, infine, può provare la celebre insalata russa caramellata di Carlo Cracco. Un piatto di alta classe in cui i cetrioli sono una componente fondamentale.