Il movimento dei mercati è come un viaggio: è fatto di inizio, fine, percorso e tappe. Quindi, qualsiasi spazio che verrà percorso ha bisogno di tempo. Ci sono quindi tempi per la direzionalità al rialzo o al ribasso, ma anche per la fase latearle. Chi osservae e chi investe se non ha questa percezione potrebbe commettere errori grossolani. Oltre a questi elementi, poi ce ne sono altri e riguardano la tendenza dei prezzi. Tempo e prezzo si combinano fra di loro. Ad esempio dopo una forte accelerazione che potrebbe essere superiore alla media storica, i prezzi smaltiranno questo eccesso con una fase laterale.

Quando finirà la fase laterale, la strada intrapresa sarà molto probabilmente qualla in linea con la tendenza principale. Ala luce degli ultimi mesi e di quanto appena espresso, oggi riteniamo che la corsa dei mercati dovrebbe essere solo all’inizio.

Un pattern che ha funzionato sempre in modo ottimale

Abbiamo più volte riportato le statistiche basate sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, e abbiamo spiegato perchè attendiamo un forte rialzo pluriennale, il cui inizio doveva datarsi intorno al mese di marzo di quest’anno. Per il momento tutto sembra in accordo con la nostra tesi, sia dal punto di vista macroeconomico che grafico.

C’è un altro indicatore che ci fa essere ottimisti per il breve termine, e sono le medie a 200/400/600 sul time frame a 4 ore. Queste presentano velocità positiva con la stessa inclinazione rialzista. Non vediamo pertanto al momento particolari stop al possibile rialzo. Andiamo a monitrare i livelli di prezzo che manteranno il trend al rialzo.

La corsa dei mercati dovrebbe essere solo all’inizio

Alle ore 16:57 della giornata di contrattazione del 23 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.183

Eurostoxx Future

4.348

Ftse Mib Future

27.230

S&P500

4.178,99.

Probabilmente il rialzo continuerà se le chiusura di seduta giornaliera (per i prossimi 2/3 giorni) avverranno superiori ai seguenti supporti:

Dax Future

15.900

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

26.670

S&P500

4.098.

Per il momento non c’è altro da aggiungere.

Lettura consigliata

Per 5 anni uno stipendio più alto del 9,19% e basta fare questa domanda all’INPS