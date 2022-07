Portare in tavola degli alimenti sani e di stagione, aiuterebbe il nostro organismo a combattere naturalmente virus e batteri. Mangiare è uno dei piaceri della vita, ma farlo in maniera equilibrata sarebbe anche importante per il nostro organismo.

Una buona salute quindi, dipenderebbe dallo stile di vita e anche da quello che portiamo in tavola. Non esistono dei cibi completamente da scartare o degli alimenti miracolosi che eliminano tutte le malattie. Ma ci sono dei prodotti che potrebbero aiutarci a vivere meglio. Pensiamo, ad esempio, agli agrumi ricchi di vitamina C che potrebbero rafforzare le difese immunitarie. Ma anche il pesce, sarebbe importante per la presenze degli Omega 3, utili per la salute del cuore.

L’importanza dei minerali

Naturalmente non tutto quello che mangiamo è adatto alla nostra salute. Pensiamo all’eccesso di sale, all’alcool e agli alimenti ricchi di grasso. Attraverso l’alimentazione, introduciamo del nostro corpo degli elementi importantissimi per la nostra salute. Parliamo dei minerali, che avrebbero la capacità di partecipare ai processi cellulari, ma sarebbero anche importanti per la crescita e lo sviluppo dei tessuti e degli organi.

I minerali sono introdotti nel nostro corpo attraverso l’acqua e alcuni alimenti. Ma facciamo attenzione al tipo di cottura, perché questi elementi potrebbero andare dispersi. Meglio preferire, ad esempio, una cottura a vapore.

Difficoltà respiratorie e nausea dipenderebbero dall’eccesso di questo minerale

Tra i minerali contenuti nel nostro organismo in quantità elevate, troviamo il magnesio. Questo elemento potrebbe regolare la contrazione dei muscoli, evitare i crampi, proteggere l’apparato cardiovascolare, contribuire con il calcio al buon funzionamento delle ossa e così via.

Il magnesio si troverebbe in alcuni alimenti. Ad esempio, le banane, i cibi ricchi di fibre, i vegetali a foglia verde, i legumi, la frutta secca, ecc. Potrebbe capitare, alle volte, di superare le dosi consigliate di magnesio e ritrovarsi ad affrontare delle difficoltà respiratorie e nausea. Ma anche altri sintomi quali, dolori addominali, abbassamento della pressione e nei casi più gravi, l’arresto cardiaco.

Proprio per evitare questi problemi, l’apporto del magnesio andrebbe incrementato sempre e solo seguendo le raccomandazioni del medico di fiducia. Gli eccessi di questo minerale si potrebbero accertare attraverso degli esami del sangue.

Per risolvere il problema, il dottore, ad esempio, potrebbe consigliare dei diuretici. Questi medicinali aiuterebbero ad eliminare il magnesio attraverso i reni. Ma il trattamento dipenderebbe molto dalla gravità della situazione. Il nostro consiglio, è sempre quello di evitare le soluzioni fai da te, per non incorrere in gravi problemi di salute.

