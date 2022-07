Come conclusione di un buon pasto, il dolce non può mai mancare. Non per niente tante persone dicono di avere uno spazio extra dedicato al dessert anche dopo un’abbuffata. Ma nel periodo estivo la voglia di mangiare dolci troppo pesanti e corposi non è molta. Impensabile, poi, accendere il forno per preparare anche una semplice ciambella. Cosa fare allora quando vogliamo servire un dolce, magari dopo un pranzo estivo in giardino? Un semifreddo potrebbe essere una soluzione, come il goloso tiramisù, è vero. Anche prendere dei dolci in pasticceria non è male come idea. Ma se vogliamo stupire tutti con un dessert fresco fatto da noi dobbiamo provare questa deliziosa crema fredda.

Come preparare un dolce estivo fresco e goloso da gustare come dessert a merenda

Servono pochi ingredienti e possiamo aggiungere qualsiasi tipo di frutta fresca che ci piace, ma questa crema è golosissima con le albicocche. L’albicocca è un frutto estivo molto amato che si sposa benissimo con questa crema grazie alla sua dolcezza. In più è anche uno spuntino sano ricco di tanti nutrienti e anche un’ottima fonte di acqua.

Ingredienti per 4 porzioni:

2 tuorli;

5 albicocche;

2 cucchiai di acqua;

120 g di zucchero;

80 ml di panna fresca;

120 ml di latte parzialmente scremato;

70 g di pistacchi.

Procedimento

Prima di tutto prepariamo il caramello scaldando in un pentolino 2 cucchiai di acqua e 65 g di zucchero. Quando sarà dorato, spostiamo il pentolino dai fornelli e versiamoci la panna e il latte. Mescoliamo bene e rimettiamo sul fornello a fiamma bassa finché il composto non si sarà addensato, poi spegniamo il fornello. Sbattiamo in una ciotola d’acciaio i tuorli d’uovo con circa 15 g di zucchero finché otterremo una cremina bianca. Ora versiamo nella ciotola la crema al caramello e mescoliamo bene. Dovremo cuocerla a bagnomaria, quindi riempiamo di acqua per 2/3 una pentola e facciamola sobbollire. Posizioniamoci sopra la ciotola in acciaio e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Mescoliamo costantemente finché non velerà, cioè si creerà un velo sul cucchiaio. Lasciamo raffreddare la crema e poi riponiamola in frigorifero per qualche ora.

Nel frattempo, prepariamo dell’altro caramello utilizzando i 40 g di zucchero rimasti e un cucchiaio d’acqua. Aggiungiamo i pistacchi sgusciati e creiamo così un croccante goloso. Stendiamolo su della carta forno, quando si sarà raffreddato e indurito basterà spezzettarlo. Versiamo la crema fredda nei bicchieri, completiamo con qualche spicchio di albicocca e del croccante a piacere.

Quindi, ecco come preparare un dolce estivo fresco e goloso senza perdere troppo tempo ai fornelli. Il dolce è indispensabile per concludere ogni pasto in bellezza. Anche in estate possiamo goderci il dessert senza per forza optare per gelati o semifreddi. Possiamo servire un fresco sorbetto oppure un delizioso tortino dal cuore caldo per i più golosi.

