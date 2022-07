Quando diamo un’occhiata all’oroscopo, aspettiamo sempre di scovare le notizie migliori sul futuro. Tutti desideriamo avere successo nella vita, realizzandoci in amore, sul lavoro ed economicamente. Ciò che, però, pochi sanno dell’oroscopo è che il segno zodiacale a cui apparteniamo potrebbe rivelare alcune peculiarità del nostro carattere.

Alcune persone, infatti, sarebbero naturalmente portare a dire bugie, anche nei momenti meno opportuni. Non sarebbe colpa loro, ma del segno zodiacale sotto cui sono nate. Per capirci meglio, infatti, esistono 4 segni zodiacali che porterebbero le persone a mentire spudoratamente. Ecco chi sono e come potremmo riconoscerli.

Sono i più bugiardi e pericolosi in assoluto questi 4 segni zodiacali che tutti abbiamo incontrato nella vita

Partiamo da un bugiardo cronico, ovvero il segno dell’Acquario. Se c’è un segno che, più di tutti, è portato a mentire, è proprio lui. Il suo carattere è ricco di sfaccettature, esattamente come le increspature del mare. Non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa, anche a costo di creare discussioni e malumori. Spesso dice bugie pensando di essere nel giusto, ma finisce per creare situazioni imbarazzanti e spiacevoli.

Un segno con un carattere molto forte

Passiamo a un altro segno che, facilmente, edulcora la realtà. Stiamo parlando del Toro, il quale, pur di non ammettere di aver sbagliato, sarebbe disposto a riempire di bugie l’interlocutore. Tendenzialmente, infatti, questo segno vuole sempre avere ragione e non è disposto a cambiare idea.

Chi lo conosce bene, però, sa come smascherarlo: l’individuo nato sotto il segno del Toro, infatti, ha una memoria corta. Per questo sarà facile capire quando mente.

Traditori seriali e accaniti

Arriviamo, ora, al segno che sarebbe il più bugiardo in assoluto. Parliamo, ovviamente, dell’Ariete che, infatti, fa parte dei 3 segni più infedeli e traditori in amore.

La spontaneità e la passionalità sono le carte vincenti di questo segno, ma possono diventare anche i suoi difetti. Dice bugie molto facilmente, ma, a causa della spontaneità che lo contraddistingue, tradisce spesso le sue parole. In amicizia e in famiglia, però, dà tutto se stesso per difendere le persone che ama di più.

Un altro segno cocciuto come pochi

Arriviamo al 4° segno meritevole di comparire in questa classifica, ovvero il Capricorno. Anche in questo caso la testardaggine non manca, anche se il Capricorno è dotato di grande autocontrollo e capacità di riflessione.

Per questo motivo, nonostante tenda a essere bugiardo, confessa i suoi errori quando pensa di aver sbagliato. Può sembrare chiuso al primo impatto, ma la sua diffidenza iniziale è solo timidezza, che svanisce in poco tempo.

Abbiamo svelato, quindi, che sono i più bugiardi e pericolosi in assoluto questi 4 personaggi. Imparare a smascherarli sarà la nostra carta vincente per difenderci dalle loro eventuali menzogne.

