Anche se siamo nel pieno dell’autunno, non dovremmo rinunciare a viaggiare. Ci sono, infatti, tantissimi posti davvero magnifici, che in questo periodo forse sono persino meglio che in estate.

Per cui, se siamo fortunati e possiamo prenderci un weekend lungo, ci sono tanti bei luoghi da visitare. Basta vestirsi un po’ più pesante se le temperature sono basse.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se vogliamo, possiamo andare a scoprire qualche bella meta estera, ma oggi ci concentriamo sul nostro Paese. L’Italia, infatti, è ricchissima di zone imperdibili, che danno il meglio di loro in ogni stagione dell’anno. Oggi andremo a scoprire in particolare la spettacolare meta italiana per un weekend indimenticabile tra i colori dell’autunno.

Ecco dove dovremmo andare

Consigliamo a tutti di farsi un bel weekend tra le colline della Toscana. La splendida regione del Centro-Nord regala alcuni degli scorci più caratteristici di tutta Italia e d’autunno è forse meglio del solito. In questa stagione, infatti, le sue colline assumono dei colori dorati spettacolari e diventano dei paesaggi da cartolina.

Non dobbiamo nemmeno avere troppa paura del freddo, di solito. Generalmente, infatti, le temperature della toscana sono comprese tra i 10 e i 20 gradi a ottobre. Scendono, invece, un po’ di più a novembre, quando oscillano tra i 6 ed i 15. Se ci andiamo a ottobre, quindi, dovremo vestirci un po’ più pesanti, ma possiamo comunque goderci un po’ di tempo all’aperto.

La spettacolare meta italiana per un weekend indimenticabile tra i colori dell’autunno

In questo periodo consigliamo in particolare di andare a visitare qualche vitigno nelle zone del Chianti, per delle imperdibili degustazioni. Inoltre, non consigliamo di stare fermi solo in una o due città, ma di girare per le colline e visitarne il più possibile. San Gimignano, Volterra, Siena, Pisa e, ovviamente, Firenze sono alcune delle località migliori. Se abbiamo solo il tempo di un weekend lungo, concentriamoci su tre o quattro di questi luoghi ed avremo comunque un fantastico assaggio della Toscana.

Diamo un ultimo consiglio agli appassionati di fumetti, giochi, e serie TV. Se scegliamo di andare in Toscana a fine ottobre, possiamo fare un salto al “Lucca Comics & Games”, una celebre fiera del fumetto e della cultura pop. Essa ha luogo nell’ultimo weekend di ottobre e se siamo appassionati ed abbiamo un biglietto dovremmo farci un salto.

Se invece i fumetti non fanno per noi, meglio starne alla larga. La città, infatti, è gremita di gente in quei giorni e rende difficile visitarla.