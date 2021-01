Gli orecchini vistosi e pesanti hanno cavalcato gli anni Novanta e oltre con grande sfarzo ed esuberanza. Il risultato di questo è che, chi ha aderito a questa moda, paga oggi il “peso” di questa scelta. Il foro dell’orecchio in cui inserire gli orecchini appare notevolmente sceso e allungato. Come rimediare allora ai buchi delle orecchie allungati per gli orecchini pesanti? La soluzione esiste ed è in questo articolo.

I patch di sostegno e protettivi

La soluzione ai buchi delle orecchie allungati è sul web e probabilmente nei negozi di cosmetici più forniti. I patch protettivi di sostegno sono invisibili e servono a non peggiorare la situazione. Questi sono degli adesivi trasparenti di forma ovale o circolare, da collocare dietro l’orecchio e in prossimità del buco.

La loro funzione? Aiutare le orecchie a non subire il peso eccessivo degli orecchini pendenti. Come suggerisce il loro stesso nome, cioè, sostengono il peso dell’orecchino ed evitano che il foro dell’orecchio possa allungarsi maggiormente. In questi ultimi casi, purtroppo, la soluzione è solo chirurgica.

Come applicarli

Buchi delle orecchie allungati per gli orecchini pesanti? La soluzione esiste ed è il patch protettivo per l’orecchio. Il loro aspetto ricorda molto quello dei cerotti trasparenti per herpes labiale. Anche questi sono infatti adesivi e trasparenti, ma trovano collocazione dietro l’orecchio.

Questi cerotti sono anche ipoallergenici e traspiranti e il loro prezzo d’acquisto è estremamente concorrenziale. I patch non sono riutilizzabili, ma ogni confezione contiene finanche 60 cerotti autoadesivi. Ovviamente è fondamentale che il lobo dell’orecchio sia pulito e asciutto, privo di crema o sostanze oleose. Anche prodotti secchi, come il make up, impediscono al patch di aderire perfettamente al lobo dell’orecchio.

Chi ha provato questi cerotti è rimasto estremamente soddisfatto. Consigliamo anche di utilizzarli, in modo preventivo, anche per chi non soffre questo inestetismo, ma utilizza comunque orecchini pendenti e pesanti.