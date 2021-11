Abiti straordinariamente caldi e tessuti morbidi rappresentano la vera ricchezza di questo momento dell’anno. Tra i materiali più utilizzati ora è possibile trovare il tartan, il velluto o la lana. In autunno e inverno, poi, quasi tutti tendono a preferire colori scuri e fantasie abbastanza sobrie.

Tuttavia, qualche donna potrebbe desiderare cambiare un po’ il proprio guardaroba, magari pure approfittando dei saldi di questo mese del Black Friday. Dunque, diciamo basta a gonne o vestiti e al solito nero con quest’alternativa su cui investire adesso per migliorare tanti look. Vediamo di che si tratta.

I pantaloni che non guastano mai

Specie con il passare degli anni, molte donne iniziano a preferire i pantaloni rispetto a gonne o vestiti. Specialmente in autunno o in inverno, questo capo è una vera garanzia di comodità e stile. Lo dimostrano, ad esempio, questi pantaloni androgini che moltissime desiderano ardentemente per sembrare più snelle a qualsiasi età.

I pantaloni non pongono il dilemma di dover indossare le calze e consente di muoversi con estrema tranquillità. Molti di essi modellano pure il corpo, proprio come queste 10 alternative al pantalone morbido e non fasciante amatissimo dalle donne sopra i 40.

Chi pensa a un paio di pantaloni in autunno non può non immaginare i pantaloni beige. Ecco 7 interessantissimi look da indossare in autunno, ma pure in inverno!

Vediamo, adesso, una selezioni dei suoi migliori abbinamenti.

I pantaloni beige ampi e morbidi abbinati a una giacca fantasia. I pantaloni di questo colore sono una vera tela da colorare con un blazer eccentrico.

Il perfetto paio di pantaloni beige è pure quello a quadri, magari da abbinare a un top sportivo e a un blazer over.

Bellissimo, poi, anche il modello in velluto, da contrastare con una giacca in pelle super di tendenza al momento.

Per le ragazze più giovani è ottimo l’abbinamento tra pantaloni beige scamosciati a vita alta e un cardigan dolcevita crop.

Sopra i 40 anni, l’abbinamento perfetto resta quello tra pantaloni beige ampi e giacca doppiopetto dello stesso colore.

Chi non vuole correre il rischio di sbagliare deve abbinarlo a una camicia bianca.

Per un look monocromatico, infine, abbinare i pantaloni beige a un maglioncino caldo color castagna. Qui il rischio di sbagliare proprio non esiste!

L’alternativa alla gonna o al vestito scuro sono, quindi, proprio i pantaloni beige. Anche questo modello, però, impazza tra le donne dai 20 ai 50 anni, perché aderente ma incredibilmente comodo.