Senza un corretto stile di vita è facile incappare in condizioni fisiche invalidanti. Alcuni problemi che di norma non sarebbero preoccupanti risultano però assai scomodi nel quotidiano. Tra questi non possiamo dimenticarci delle emorroidi.

Questa problematica è davvero comune nella popolazione adulta. Si stima che circa la metà della gente soffrirebbe di problemi che hanno a che fare con le emorroidi. Anche se generalmente non sarebbe una condizione allarmante, in certi casi si potrebbe incorrere in dolore acuto e sanguinamento. In quest’ultimo caso, sarebbe bene recarsi al pronto soccorso più vicino per ricevere le cure necessarie. Ma vediamo cosa potremmo fare per sgonfiare le emorroidi.

Obesità e pessime abitudini tra le cause comuni

La domanda che forse molti di noi si porranno è che cosa ha causato la formazione delle emorroidi. In realtà, risalire a uno specifico responsabile non sarebbe per nulla semplice. Le cause non sarebbero così chiare a prima vista. Si potrebbe però pensare che il gonfiore dipenda da alcuni comportamenti che abbiamo o da condizioni fisiche particolari.

Obesità e gravidanza potrebbero favorire la comparsa di questo disturbo, così come stitichezza e diarrea persistente. Anche lo stare seduti per molto tempo sul water non aiuterebbe. Infine, si consiglierebbe fermamente di evitare di sforzarsi troppo durante il tentativo di evacuazione.

I sintomi che riguardano le emorroidi sarebbero diversi: si parte dalla semplice irritazione e prurito fino al rigonfiamento o perdita di sangue nella zona interessata. Per curarsi esisterebbero in commercio appositi prodotti e rimedi ausiliari. Ma oltre a ciò, potremmo perdere qualche minuto del nostro tempo per mettere in pratica un’utilissima abitudine quotidiana.

Per sgonfiare le emorroidi non esiste un rimedio miracoloso ma oltre a farmaci e creme si potrebbe compiere questa semplicissima azione

Per tentare di uscire da questa situazione i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità suggeriscono una pratica molto veloce. Si tratterebbe di effettuare dei cosiddetti semicupi.

Basterà prendere una bacinella e riempirla di acqua tiepida, metterla sul bidet o sul water e sedervisi sopra. Si manterrà la posizione per almeno 5 minuti, prima di asciugarsi. Questa piccola astuzia dovrebbe servire ad alleviare il fastidio e il gonfiore causato dalle emorroidi.

Oltre a ciò, dietro consiglio medico si potrebbero assumere specifici farmaci utili allo scopo, come aspirine, ibuprofene o paracetamolo. Il farmacista potrebbe poi suggerirci specifiche creme o supposte da applicare nei punti dolenti.

Infine, ricordiamoci come sempre dell’importanza di una dieta equilibrata. Frutta, verdura e altri alimenti ricchi di fibre aiuterebbero a contrastare questo tipo di problemi, ammorbidendo le feci.