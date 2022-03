Già a fine 2021 il costo delle materie prime era schizzato alle stelle, ripercuotendosi sulla nostra economia familiare. Le bollette degli ultimi mesi portano i segni indelebili degli aumenti, attestati anche dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

All’inizio del 2022, l’Autorità ha parlato di aumenti dei costi della luce pari al 55% e aumenti dei costi del gas pari al 41,8%. Purtroppo, anche a causa dei recenti sconvolgimenti globali (crisi ucraina), secondo molti esperti il trend non sarebbe destinato a fermarsi.

Stando alle attuali previsioni, ad aprile sarebbero in arrivo ulteriori aumenti su luce e gas. Gli esperti parlano di un 20% in più sul costo dell’energia elettrica e di un 2% sul costo di gas e metano. L’ARERA non ha ancora confermato tali previsioni, ma potrebbe farlo prossimamente.

L’aumento del gas potrebbe sembrare contenuto, se confrontato a quello dell’energia elettrica. Ma, qualora la situazione globale non dovesse tornare alla normalità (o dovesse persino peggiorare), potremmo avvertire aumenti maggiori a luglio.

Nel mentre, per arginare l’aumento dei costi dell’energia elettrica, possiamo già attuare alcune strategie. La prima tra queste è limitare i consumi dei nostri elettrodomestici.

In arrivo ulteriori aumenti su luce e gas ma ecco come alleggerire la bolletta diminuendo i consumi di lavatrice, lavastoviglie, frigo e freezer

I consumatori possono fronteggiare l’aumento dei costi delle materie prime adattando il loro stile di vita. Per esempio, un uso sapiente degli elettrodomestici si traduce in un cospicuo risparmio in bolletta.

Ma, visto che il costo dell’energia non sembrerebbe destinato a diminuire dall’oggi al domani, potrebbe essere un buon momento per soluzioni più durature. Il consiglio è quello di sfruttare il momento per cambiare gli elettrodomestici poco efficienti con quelli di classe energetiche più performanti.

Ogni elettrodomestico ha una diversa capacità di sfruttare l’energia. Tale capacità è associata a una categoria energetica, che va dalla G (la peggiore) alla A (la migliore). Gli elettrodomestici di classe A sfruttano meglio l’energia, dunque consumano meno. Al contrario, più bassa è la classe energetica maggiore è il consumo (e la relativa spesa in bolletta).

Al momento, diversi negozi di elettrodomestici stanno mettendo a disposizione dei clienti offerte e promozioni. Potremmo sfruttarle per cambiare subito gli elettrodomestici che utilizziamo di più, come lavatrice, lavastoviglie, frigo e freezer. L’investimento iniziale sarà sicuramente ingente, ma il risparmio sul lungo termine potrebbe valere la spesa.

