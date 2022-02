Molte persone lamentano di avere preso parecchio peso nell’ultimo periodo. Ci sono infatti moltissimi fattori che hanno contribuito a peggiorare la forma: lo stress, la reclusione e la mancanza di stimoli. Però prima di iniziare una dieta fai da te, demonizzando i carboidrati e eliminando cibi troppo energetici, è meglio documentarsi a fondo. Infatti, ci sono dei modi in cui si possono consumare i propri piatti preferiti senza però guadagnare peso. Oggi ne parliamo meglio nel dettaglio. Infatti, possiamo finalmente dire addio ai chili di troppo con questo metodo di mangiare i carboidrati che sicuramente ci rivoluzionerà la vita. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Una nota introduttiva

Partiamo con una doverosa premessa: le informazioni qui riportate sono puramente indicative e non possono sostituire il parere di uno specialista. Anzi, se si è in una condizione di sovrappeso o di obesità, è meglio rivolgersi ad un esperto. La nota Fondazione Veronesi però fornisce delle interessanti dritte su tutto il Mondo dei carboidrati e sul funzionamento dell’indice glicemico negli alimenti più amati dagli italiani.

Diciamo addio ai chili di troppo mangiando con serenità pane, pasta e patate senza alzare l’indice glicemico

Partiamo dal pane, che ha già di suo un indice glicemico abbastanza alto. Gli esperti della Fondazione consigliano di consumare quello integrale, ovvero quello scuro, o di mangiare quello vecchio di qualche giorno. Infatti, in questo modo, l’amido si irrigidisce e l’organismo lo consumerebbe più lentamente. Per quanto invece riguarda la pasta, sarebbe consigliabile consumarla al dente per lo stesso motivo. Questa mossa inoltre sarebbe anche molto utile per masticarla meglio e gravare meno sui meccanismi digestivi. Sarebbe consigliabile poi optare per un sugo ricco di verdure, quindi di fibre con potere altamente saziante. Infine, le patate darebbero il loro meglio quando vengono tenute in frigo almeno una notte intera. Dunque, diciamo addio ai chili di troppo seguendo queste semplici indicazioni.

Provare ogni tanto a variare con dei carboidrati diversi

Ma non esistono solo questi cibi: abbiamo infatti già parlato delle batate e del riso basmati che oltre ad abbassare l’indice glicemico, aiuterebbero anche a tenere a bada il colesterolo. Lo stesso vale anche per questo alimento che, oltre ad avere poche calorie, è ricco di preziose vitamine e sarebbe anche perfetto per i celiaci. Non ci resta che provarli, per vedere se sono dei validi sostituti di ciò che solitamente mangiamo.

