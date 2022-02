Lasciamo perdere la pasta e il riso, ecco un delizioso carboidrato meno calorico, ricco di vitamine e perfetto per i celiaci

Dopo la verdura e la frutta, i carboidrati sono alla base della piramide alimentare tipica della dieta mediterranea. In questi ultimi tempi sono particolarmente demonizzati perché sono degli alimenti energetici e che quindi incidono sul nostro introito calorico giornaliero. Però se consumati con criterio, insieme ad altre tipologie di cibo e con una giusta dose di attività fisica, non rappresenterebbero un problema. Però potrebbero avere delle controindicazioni in altri casi. Per questo, abbiamo spesso parlato di valide alternative.

Fra queste figurano le batate che, oltre a tenere sotto controllo l’indice glicemico, potrebbero anche tenere a bada il colesterolo. Oggi facciamo un esempio simile. Infatti, lasciamo perdere la pasta e il riso, ecco una soluzione che non è nota a tutti ma che potrebbe portare dei benefici alla nostra salute. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Il mais e le sue varie declinazioni

Stiamo parlando del mais, un alimento che in Italia viene prevalentemente consumato sotto forma di polenta. Questo alimento ha un introito calorico considerevole, 365 calorie per ogni etto di prodotto. Però è ricco di diverse vitamine, fra cui la A, la E e la C. Questa in particolare risulta particolarmente benefica per il nostro organismo, tanto che la sua carenza potrebbe condurre ad apatia, indebolimento, dolori muscolari e ad altri sintomi. Inoltre, al suo interno è presente un buon quantitativo di ferro, utile per la produzione dei globuli rossi. Lo stesso vale per la farina derivata, che ha il pregio di essere particolarmente saziante. Però bisogna fare attenzione a non consumarla per lunghi periodi, dato che non presenta abbastanza vitamine e fibre.

Passiamo però ad un’altra varietà, il mais dolce. Questo è considerevolmente meno calorico e più adatto per i regimi di dieta. Infatti presenta solo 86 calorie per ogni 100 grammi. Inoltre, presenta delle caratteristiche molto interessanti. Ad esempio, Humanitas afferma che potrebbe essere utile per contrastare l’invecchiamento e le infiammazioni. Il merito sarebbe dell’acido ferulico. È ricco poi delle stesse vitamine di quello normale, ma in più presenta anche il selenio e il manganese. Quest’ultimo in particolare è molto prezioso: la sua mancanza potrebbe far schizzare il colesterolo alle stelle e avere delle pessime conseguenze sulla pressione.