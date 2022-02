Il trascorrere degli anni diventa via via più evidente sui volti delle donne più adulte, ma non necessariamente deve trattarsi di un difetto. Un viso segnato da stanchezza e dal tempo è naturalmente affascinante, perché rappresenta il più grande testimone della vita vissuta.

Non tutte le donne, però, accettano serenamente questi cambiamenti estetici e ne fanno delle vere insicurezze. Si tratterebbe d’inestetismi simili alle guance troppo piene o al doppio mento. Scongiurando i casi in cui le occhiaie rappresenterebbero segno di patologie varie, una delle soluzioni più indolore è certamente il make up.

Applicare proprio il correttore in questi punti precisi del viso, ad esempio, serve ad apparire più radiose. Questo prodotto, poi, è un’ottima arma anche contro le occhiaie più persistenti ed ecco spiegato perché.

Un cosmetico irrinunciabile, se scelto esattamente

La scelta del correttore può fare la differenza. Una colorazione troppo scura potrebbe evidenziare il solco delle occhiaie o le borse sotto agli occhi. Viceversa, uno troppo chiaro avrebbe praticamente la stessa utilità al riguardo di una cipria trasparente, ovvero vana in questo caso.

Quindi, come riempire e coprire le occhiaie scavate senza ricorrere a soluzioni meno naturali? Certamente, applicare questi altri 3 prodotti rappresenta una valida soluzione per le occhiaie più pronunciate.

Ma per avere un effetto rimpolpante, riempitivo e coprente, ecco il vero trucco da utilizzare quando si tratta di nascondere le occhiaie. Serviranno ben 3 colori di correttore diverso.

Ecco come riempire e coprire le occhiaie scavate e profonde con un correttore ottimo per il viso e un geniale trucchetto

L’eccezionale trucco consiste nell’usare 3 correttori in tinta diversa per le diverse parti dell’occhiaia.

Iniziare applicando un correttore color pesca o pescato nella parte interna dell’occhio. Si tratta dell’angolo interno della palpebra inferiore dell’occhio e della parte normalmente più scura dell’occhiaia.

Dopo di che, occorrerà applicare un correttore esattamente dello stesso colore della propria pelle al centro. Qui, molto dipende dal colore del proprio incarnato di partenza e dal proprio sottotono caldo o freddo della pelle.

L’ultimo correttore dovrà essere molto più chiaro rispetto all’ultimo utilizzato. Dovrà trattarsi quasi di un correttore illuminante.

La vera differenza la farà il pennello impiegato per sfumare i 3 colori. Occorrerà, infatti, usare rigorosamente il lato piatto di un pennello da sfumatura e picchiettare il colore sull’occhiaia. Partire dall’interno verso l’esterno. Terminare il tutto con l’applicazione di una cipria trasparente con un pennello da cipria. Questo make up sarà alla prova anche dell’occhiaia più evidente.

