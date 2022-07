L’Italia è un paese ricco di storia. Questo fa sì che, praticamente in ogni angolo, si trovino località da scoprire. Luoghi in cui si può andare a trascorrere una vacanza in relax. Ma si può anche assecondare la propria voglia di conoscere la storia dei territori più affascinanti.

Spesso si tratta di luoghi straordinari, ad un passo dalle più grandi città. Una ragione ulteriore per non perdere l’occasione di vistare piccoli centri che incantano.

Un borgo da visitare con una cornice naturale meravigliosa

Tutti, ad esempio, dovrebbero visitare Labro.

Tra i posti da vedere vicino Roma c’è questo borgo che fa restare incantato chi lo visita. Si trova a circa un centinaio di chilometri dalla Capitale e gode della splendida cornice naturale dei Monti Reatini. Si è ai confini tra 2 terre straordinarie come il Lazio e l’Umbria, in provincia di Rieti.

Le sue origini medievali risalgono addirittura al periodo dell’anno 1000. Per le sue vie, italiani e stranieri subiscono il fascino di un luogo dove il tempo sembra non aver fatto il suo corso. Il connubio tra bellezza architettonica e paesaggistica ha pochi eguali, considerato che la zona è anche quella del lago di Piediluco.

Una straordinarietà che, non a caso, è valsa a Labro il riconoscimento della bandiera arancione.

Tra i posti da vedere vicino Roma c’è questo borgo gioiello amatissimo da italiani e stranieri

Una passeggiata tra le vie del borgo consentirà di ammirare tante costruzioni antiche e degne di nota. Tra quelle da segnalare ci sono sicuramente il Castello Nobili Vitelleschi, la Chiesa di Santa Maria Maggiore (con la Cappella del Rosario) e l’ex convento dei Francescani Osservanti.

Il borgo conserva praticamente intatta la struttura medievale. Lo contraddistinguono piccole viuzze che si inerpicano sulla collina su cui sorge. I suoi edifici sono prevalentemente di pietra. Come altri borghi italiani, soprattutto negli ultimi anni, Labro ha avuto una valorizzazione che lo ha reso attrattivo per molti turisti.

Oggi è una destinazione in cui si trovano diverse strutture ricettive e attività di ristorazione che consentono di gustare le prelibatezze del luogo.

Chi, dunque, si trovasse a Roma o nei paraggi farebbe bene a visitare questo borgo bellissimo. Uno dei tanti luoghi splendidi che l’Italia sa offrire. Al Sud, come al Centro, come al Nord.

Chi, ad esempio, fosse nei pressi di Milano potrebbe spostarsi verso Tremezzo e godere di un altro borgo splendido. Le occasioni per ammirare sempre qualcosa di originale e unico non mancano.

