L’estate è una stagione meravigliosa per quanto riguarda la moda. In questi mesi domineranno i colori, inizieremo a vestirci molto più facilmente e daremo spazio alla fantasia. Purtroppo, però, il caldo anomalo di questi giorni potrebbe farci desistere da scegliere vestiti eleganti in favore di abiti semplicemente leggeri. Almeno fino a oggi. Perché ecco come vestirsi la sera in estate per non soffrire il caldo senza rinunciare alla classe. Stiamo per scoprire tre incredibili outfit perfetti anche a 60 anni che costringeranno tutti a fermarsi a guardarci.

L’outfit serale perfetto per chi ama i vestiti

In estate il vestito lungo è un must per le serate più eleganti e per le cene al ristorante. Il trucco, se non vogliamo soffrire troppo il caldo, è quello di scegliere un modello in lino o misto lino. Il lino è leggerissimo e non passa mai di moda. E se vogliamo apparire decisamente trendy optiamo per il colore arancione tangerine, il top dell’estate 2022. Aggiungiamo un sandalo gioiello o un’altra delle scarpe must have di questa stagione, una borsa bianca e il gioco è fatto.

Come vestirsi se non vogliamo rinunciare al jeans

Alcuni di noi non riescono proprio a staccarsi dai loro amatissimi jeans. E molto probabilmente non dovranno farlo nemmeno quest’estate. Se amiamo il denim proviamo a sostituire i classici jeans stretti con dei bermuda o con una gonna. Oppure con dei pantaloni a zampa più leggeri. Sopra aggiungiamo una camicia ancora in denim o un top in seta. Un outfit perfetto per ogni età da impreziosire con borse e gioielli in cuoio per dare un tocco retrò.

Ecco come vestirsi la sera in estate anche a 60 anni e 3 incredibili outfit che ci faranno scintillare senza soffrire il caldo

Le sfilate di moda più recenti hanno riportato in voga un vero evergreen: la gonna in satin. Se ne abbiamo una nascosta in un angolo dell’armadio è il momento di tirarla fuori. La gonna in satin è un capo passepartout che possiamo portare sia in ufficio che la sera, è leggera e particolarmente comoda e traspirante.

Sopra aggiungiamo una blusa monocolore, meglio se dal disegno particolare e aperta sul petto. Un paio di infradito o di slingback ai piedi e tutti si fermeranno a guardarci. Per completare l’outfit scegliamo una borsa colorata e i gioielli più luminosi che abbiamo. L’obiettivo di quest’estate è farsi notare.

