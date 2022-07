Vestirsi in estate e trovare l’outfit giusto per essere eleganti senza soffrire troppo il caldo è spesso un’impresa difficilissima. Molti capi estivi sono comodi e leggeri ma il rischio è sempre quello di apparire come se ci stessimo preparando per andare al mare. Per evitare questo inconveniente ed eventuali brutte figure una delle scelte fondamentali è quella del pantalone. Quindi altro che bermuda e pinocchietti. Stiamo per scoprire i 3 pantaloni must have di quest’estate che ci aiuteranno contemporaneamente a combattere l’afa e a coprire le gambe. Il tutto senza rinunciare a un briciolo di classe.

Gli shorts in jeans non passano mai di moda

Inutile girarci intorno. Il denim e il jeans sono i tessuti top di quest’estate. Ed è così anche per gli shorts da donna. Marchi come Blumarine e MSGM ne hanno fatto il capo principe delle ultime collezioni. Per abbinarli con gusto e furbizia scegliamo un modello largo e di lino. Sopra aggiungiamo una camicia stampata, tra le maglie must have di questa stagione, e ai piedi un paio di sandali gioiello. Il look perfetto sia per il giorno che per la sera.

Arrivano i boxer da donna e sono comodissimi

I pantaloni più comodi in assoluto di quest’estate, perfetti anche per coprire i difetti delle gambe, sono i boxer in versione femminile. Li abbiamo visti portati in passerella da moltissimi big della moda e sono l’esaltazione della femminilità. Comodi e svolazzanti si abbinano alla perfezione con un top per il giorno e addirittura con una giacca per la sera.

Altro che bermuda e pinocchietti, ecco i 3 pantaloni corti donna da indossare quest’estate per coprire le gambe e combattere il caldo

Non mancano anche quest’anno gli shorts da donna. In particolare quelli dai tagli particolari e dai disegni estremamente fantasiosi.

Dal punto di vista del disegno il modello perfetto per coprire pancia e gambe è quello a vita alta con taglio a sacchetto. Straordinario se amiamo lo stile degli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso. Portiamoli abbinati a una camicia o a un blazer e tutti si fermeranno a guardarci.

Se invece vogliamo osare possiamo puntare sulla particolarità dei disegni. Fiori, stampe country e motivi geometrici stanno andando alla grandissima tra vip e influencer. E se pensiamo che sia troppo eccessivo per noi possiamo “smorzare” il tutto con la classica t-shirt bianca o nera.

