Pausa pranzo: proviamo queste 3 insalate diverse da quelle con pomodoro e mozzarella

Come rendere la pausa pranzo il momento perfetto per godersi un bel piatto di pasta o anche un’insalata? Non c’è nulla di più sbagliato dell’associare l’insalata alla noia. Con queste 3 strepitose insalate, infatti, non avremo bisogno di rimpiangere la pasta o un toast.

La pausa pranzo è un cruccio per molti. Le idee spesso scarseggiano e portare in tavola sempre cose nuove potrebbe sembrare un’utopia. Tra i piatti più apprezzati troviamo sicuramente le insalate, leggere e ricche di gusto, sanno riempire senza appesantire. Sentirsi sazi ma non assonnati dopo il pranzo è fondamentale per riuscire bene sul lavoro. Chi pensa che l’insalata sia un piatto solamente sano ma tanto noioso dovrà ricredersi dopo aver assaggiato queste tre incredibili alternative.

Quando si pensa all’insalata si immagina quella verde con due fette di pomodoro e una mozzarella. Sebbene si confermi tra le più apprezzate, non è sicuramente l’unica tipologia di insalata da scegliere a pranzo. Oggi, infatti, si andrà alla scoperta di 3 alternative fantastiche che non ci faranno rimpiangere un piatto di pasta.

Pausa pranzo: proviamo queste 3 insalate

La prima insalata che andremo a scoprire è quella con pere e formaggio di capra. Sicuramente una prelibatezza per tutti coloro che amano il sapore di questo formaggio. Rispetto ai classici formaggi, infatti, quello di capra è più forte e saporito. Questo potrebbe non essere apprezzato da tutti. Si consiglia di scegliere la classica insalata verde da abbinare a pere tagliate a fette e formaggio di capra. Si potrà anche aggiungere del miele sul formaggio, per dare un gusto diverso a metà tra il salato e il dolce.

Fagioli e patate

Un’insalata meno leggera del solito ma davvero saporita è quella che si realizza con patate tagliate a cubetti, fagiolini lessi e pomodori. Semplice e veloce da preparare, si potrà anche arricchire con uova sode tagliate a metà. Perfetta per una pausa pranzo rapida ma nutriente. Ottima la valerianella al posto della classica insalata verde.

Carciofi e noci

Un’altra idea sarebbe quella di preparare un’insalata con carciofi, ceci e noci. I legumi dovranno essere lasciati in ammollo per tutta la notte, solo in questo modo risulteranno gradevoli. Una volta ammorbiditi, unirli ai carciofi e alle noci. In questo modo si potrà fare il pieno di gusto senza appesantirsi. Condire con un filo di olio EVO e un pizzico di sale. Un’insalata pronta per essere gustata. Pausa pranzo: proviamo queste 3 insalate per fare il pieno di gusto.