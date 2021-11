Si avvicinano le vacanze natalizie e molte di noi fremono in attesa di feste ed eventi. Tuttavia, c’è sempre una certa indecisione su come ci si vuole presentare agli occhi degli altri. Uno degli aspetti più dolenti, solitamente, riguarda i capelli che non sappiamo mai come sistemare: lisci, ricci, legati, ordinati! Insomma, un vero rompicapo, perché sbagliare pettinatura significa pregiudicare tutto. Sicché, la scelta migliore è quella di fare delle prove preventive per non trovarci davanti a nessuna sorpresa sgradita! Qui, pertanto, indicheremo alcune pettinature che non passano mai di moda. Esse, potrebbero essere indicate sia per una festa in casa che per una serata di gala. Non lo avremmo immaginato ma, sono di forte impatto queste scenografiche acconciature di grande eleganza, per un ruolo da protagoniste indiscusse nelle serate natalizie. Vediamole insieme.

Acconciatura natalizia con un semi raccolto

Partiamo da un look molto elegante e che dona a moltissime, perché non espone troppo il viso ma non lo copre neppure. Si tratta delle acconciature semi raccolte, facili da realizzare in casa e molto d’effetto. Inoltre, sono versatili, in quanto si possono ricreare su capelli lisci e ricci, nonché corti e lunghi. Quindi, un vero jolly. Ad esempio, si può lasciare una morbida ciocca arrotolata di lato o intrecciarla, creare frisé oppure riccioli. Poi, si possono legare i capelli con forcine invisibili o con fermagli gioiello. Insomma, questa acconciatura è perfetta sia per il cenone di Natale sia per Capodanno. Ma, vediamo come realizzarla. Ecco il procedimento da seguire:

1) facciamo una coda all’altezza della nuca, lasciando i capelli sottostanti liberi;

2) poi, prendiamo una ciocca laterale, facciamola passare sopra alla coda e fissiamola con due forcine;

3) facciamo lo stesso con una ciocca presa dall’altra parte della testa;

4) poi, ripetiamo di nuovo l’operazione, sia a destra che a sinistra, con altre due ciocche;

5) a questo punto, preoccupiamoci di spostare le forcine in modo che non siano più visibili.

Di forte impatto queste scenografiche acconciature di grande eleganza, per un ruolo da protagoniste indiscusse nelle serate natalizie

Passiamo ad un altro look chic e sicuramente invidiabile per chi lo può portare. Si tratta del raccolto, ma anche qui ci sono delle varianti. Abbiamo, ad esempio, quello minimale e ben stretto, oppure quello morbido e con riccioli sfuggenti. Insomma, ce n’è un po’ per tutte le teste. Si pensi, ad esempio, ad un’onda sulle ciocche anteriori e il resto dei capelli legati dietro. Oppure, si pensi ad uno stile più bon ton con una treccia a coroncina. Si consideri che per eseguire l’acconciatura, servono solo dei semplici elastici.

Illustriamo come realizzare il semplice chignon e, poi, partendo da esso potremo operare le varianti che vogliamo, a nostro piacimento. Seguiamo questa semplice procedura:

1) realizziamo una coda di cavallo alta;

2) dividiamola in due;

3) arrotoliamo una ciocca su se stessa fissandola bene in alto;

4) creiamo un treccia con l’altra ciocca e poi arrotoliamola alla base della ciocca precedente;

5) infine, fissiamo bene in alto con altre forcine.

Insomma, tutto è davvero semplice per ottenere un effetto spettacolare.

Tuttavia, è consigliabile fare, preventivamente, qualche prova, per scoprire qual è il look più adatto a noi.

