Tutte noi sognano capelli tali da affascinare gli uomini al primo colpo. Insomma, i capelli, come il viso e le gambe, sono tra i tratti della bellezza che colpiscono di più e immediatamente. Quindi, tra le cure che dedichiamo alla nostra bellezza, non può mancare il tempo per quella dei capelli. In quest’articolo forniremo dei consigli importantissimi proprio per migliorare l’aspetto della nostra chioma. Insomma, avremo capelli a prova di star con questi segreti hollywoodiani che lasceranno tutti a bocca aperta!

Anzitutto, dovremo aggiungere dei grassi salutari alla nostra dieta alimentare. Infatti, se non si assumono grassi, almeno quelli buoni, i capelli appariranno, inevitabilmente, spenti e opachi. In particolare, si tratta dei grassi contenuti nelle noci, nell’avocado e nel salmone. Questi, contribuiscono a mantenere un livello più alto di lipidi nei tessuti e nei capelli. Di conseguenza, anche la pelle sarà più luminosa, liscia e compatta. Un altro supporto alimentare simile, potrebbero, inoltre, essere gli integratori a base di omega 3.

Secondo aspetto importante riguarda i prodotti che utilizziamo. A tal proposito, si consiglia di acquistare quelli contenenti cheratina idrolizzata. Si tratta dell’ingrediente migliore per dare ai capelli la tanto agognata morbidezza e lucentezza. Quindi, quando si acquistano shampoo e balsamo, meglio controllare se contengono questo elemento. La cheratina, infatti, ha l’efficacia ricostruttiva necessaria per ripristinare i capelli danneggiati. Se è idrolizzata, inoltre, cioè in forma liquida, essa penetra con maggiore facilità nei capelli, attraverso le cuticole. Un altro segreto, poi, riguarda “il dove” poggiamo i nostri capelli durante la notte. Strano a dirsi ma tutto dipende dal tessuto del cuscino. Infatti, una federa di raso o seta, al posto di quella in cotone, migliora l’aspetto dei capelli. Questo perché il cotone, durante il sonno, assorbe tutta l’umidità delle ciocche. All’opposto, seta e raso preservano quegli olii contenuti nei capelli, necessari a nutrirli e a renderli morbidi e lucenti.

Ultimo segreto

Infine, tutte le volte che asciughiamo i capelli, dobbiamo seguire questa semplice accortezza. Cioè, quando abbiamo terminato l’asciugatura, dobbiamo dare ai capelli un getto di aria fredda. Quest’ultima aiuta a fissare piega e volume e a chiudere le cuticole, rendendo il capello lucido. Inoltre, va utilizzato sempre il bocchettone del phon e la direzione dell’aria deve andare dalle radici alle estremità. Il tutto, utilizzando le mani tra i capelli, con le dita aperte. Poi, occorre chiuderle delicatamente e farle scivolare verso le punte, accompagnando il gesto dal “famoso” getto di aria fredda.