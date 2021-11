Ci si avvia pian piano verso la stagione più fredda dell’anno e sono moltissime le famiglie italiane che si faranno coccolare da pietanze calde e gustose.

Già da qualche mese, ormai, zuppe e vellutate arricchiscono pranzi e cene regalando un pieno di energie e sostanze nutritive. A rendere uniche queste preparazioni, gli alimenti di stagione che con l’autunno esplodono di gusto e genuinità.

É il caso della zucca. Sicuramente, uno dei simboli dell’autunno più versatili e ricchi di gusto. Tantissime le ricette da poter sperimentare.

Come resistere, ad esempio, a questa semplicissima vellutata alla zucca resa ancora più appetitosa dalla carota?

Oltre al gusto inconfondibile, la zucca possiede anche molte proprietà.

Secondo CREA (il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) la zucca fresca gialla è composta dal:

45% di carboidrati;

37% di fibra;

15 % di proteine;

3% di lipidi.

La zucca, poi, è ricca di minerali(calcio, fosforo e ferro) e di vitamine (soprattutto la vitamina A). Inoltre, fa parte di quegli alimenti a colesterolo zero.

Non solo zucca

Ovviamente, l’autunno offre davvero tanti prodotti di stagione. Per la realizzazione di piatti caldi, ad esempio, i legumi sono gettonatissimi. Non a caso le zuppe di fagioli e di lenticchie sono amatissime in tutto il Mondo. In particolare, sempre secondo CREA, le lenticchie secche sono composte da:

60% di carboidrati;

28% di proteine;

9% di fibre;

3% di lipidi.

Inoltre, tra i minerali spiccano il potassio e il fosforo contenuti in buona quantità. Anche in questo caso, le lenticchie sono alimenti che non presentano colesterolo.

Dunque, bisognerebbe unire questi 2 alimenti amatissimi e di stagione per un piatto cremosissimo, caldo e con zero colesterolo

Di seguito, ecco come preparare un piatto davvero imperdibile e degno di nota.

Ingredienti:

500 grammi di zucca gialla fresca;

200 grammi di lenticchie decorticate;

2 scalogni;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 litro di brodo vegetale (o fresco o di dado);

3 fettine di zenzero fresco.

Preparazione

Innanzitutto, pulire la zucca e tagliarla a pezzetti Poi, preparare il brodo vegetale e farlo riscaldare a fuoco moderato. Aggiungere anche le fettine di zenzero.

A questo punto, in una casseruola versare un filo d’olio e far rosolare lo scalogno tagliato a fette sottili. Dopo, unire la zucca e lasciar cuocere per 5 minuti.

Intanto, versare poco alla volta anche il brodo ed infine aggiungere le lenticchie.

Far cuocere a fuoco medio con il coperchio per circa 20 minuti. A questo punto, aggiungere anche un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Infine, con l’aiuto di un minipimer frullare gli ingredienti e versare con un filo d’olio l’oliva.

Ed ecco perché bisognerebbe unire questi 2 alimenti amatissimi e di stagione per un piatto cremosissimo, caldo e con zero colesterolo.

Ultimi consigli

Certamente, zuppe e vellutate rientrano, generalmente, nella lista delle preparazioni facili e veloci. Un modo furbo per accontentare velocemente grandi e piccini in poche mosse.

Per migliorare anche il piatto più semplice, esistono diverse tecniche. Piccole astuzie di cucina che non tutti conoscono. Ad esempio, sembra incredibile ma zuppe e vellutate diventano subito più buone con quest’ingrediente amatissimo, parola degli chef.

Approfondimento