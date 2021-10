Ecco i sorprendenti colori di tendenza che faranno scalpore nella moda autunno inverno 2021/2022

Sta per avvicinarsi l’inverno e dobbiamo iniziare a pensare al guardaroba. Ci chiediamo se potremo ancora indossare gli abiti e i cappotti acquistati negli anni precedenti. Soprattutto, ci chiediamo se la nuova moda abbia introdotto capi che ci potrebbero valorizzare, rendendo l’inverno un pò meno noioso. Una degli aspetti fondamentali si gioca sicuramente sul colore, che ci potrà aiutare ad esaltare i nostri punti di forza. Ebbene, qui affronteremo proprio questo argomento. Ecco, dunque, i sorprendenti colori di tendenza che faranno scalpore nella moda autunno inverno 2021/2022. Cominciamo subito col dire che si abbandonano le tinte neutre, per lanciarsi verso audaci tonalità come rosso e blu elettrico. A queste si accompagnano, per chi vuole osare di più, l’oro e l’argento. Poi, alcuni stilisti prediligono anche il lilla e il marrone. Vediamo, però, come è consigliabile indossare i nuovi colori e quali sono i capi maggiormente interessati dalle novità.

Come indossare i nuovi colori moda

Quest’inverno sembra che il marrone prenderà il posto del nero e il lilla quello del viola. Quest’ultimo, è il colore di punta di Chanel, che lo ha scelto per i coordinati giacca e minigonna. Inoltre, è facilmente abbinabile ad altri colori come: verde, nero e altre tinte più neutre. Il marrone, invece, è stato proposto integrale, cioè da capo a piedi, estendendosi anche agli accessori. Esso è il colore prediletto dei marchi classici, come: Fendi, Max Mara ed Hermes. In particolare, stivali e capospalla marroni spadroneggeranno nella moda autunno-inverno. Veniamo, poi, ai colori più audaci che sono blu e rosso. Quali le tonalità da preferire, in questo caso? Il blu è proposto in versione “elettrico”, quindi un colore che trasmette energia e positività. Inoltre, dà un tocco di luce e può essere indossato in due versioni. La prima è integrale, con accessori dello stesso colore, oppure spezzato, ossia abbinato con il bianco o col beige.

Tra i sorprendenti colori di tendenza dell’autunno-inverno 2021/2022, troviamo il rosso, che ha l’abilità di accendere gli animi. È il colore della passionalità, della sfida e della prorompenza e viene proposto in tre nuance. Si tratta del rosso fuoco, rosso vinaccia, rosso sfumato, uno per ogni occasione. Infine, per le serate speciali, si può osare di più con tinte avveniristiche e spaziali come oro e argento. Questi colori vengono proposti in abiti con frange, riflessi metallici e paillettes. Tuttavia, la grande novità è che essi vengono anche accoppiati ad indumenti tutt’altro che eleganti. Infatti, potremo utilizzare oro e argento anche abbinati a capi sportivi, come maglioni, giacche e scarpe basse.