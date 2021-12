La corsa verso il Natale sta iniziando e chi deve dimagrire o mantenere il peso è letteralmente sommerso da tentazioni di ogni tipo. Infatti i dolcetti, le cene di ufficio e gli aperitivi con gli amici possono risultare particolarmente complicati da gestire se si è in questa situazione. Non bisogna però disperarsi. È infatti possibile depurare l’organismo e pulire il fegato con questi accorgimenti per non guadagnare chili prima del cenone di Natale. Vediamo insieme quali sono le piccole abitudini da seguire per evitare di incontrare il nuovo anno in una versione peggiore di noi stessi.

Prima di tutto consigliamo di non buttarsi in diete restrittive fai da te che potrebbero portare a più danni che benefici. Infatti l’unico modo per poter raggiungere i propri obiettivi di dimagrimento in maniera sana e regolare rimane confrontarsi con un esperto nutrizionista. In questa occasione diamo però dei consigli di buon senso che possono sempre tornare utili.

Il primo consiste nella masticazione. Infatti come dice il famoso proverbio “la prima digestione avviene in bocca”. Masticare lentamente però non porta solo ad una buona digestione, ma anche ad un senso di sazietà più lungo e duraturo. Questo ci porterebbe a mangiare meno durante la giornata, evitando un aumento di peso.

Poi è importante anche prestare attenzione al sale o agli alimenti troppo salati. La conseguenza sarebbe un fastidioso senso di gonfiore. Sono da controllare anche gli elementi generalmente considerati salutari. Se si amano le preparazioni sapide si può provare il sostituto del sale che combatte la ritenzione idrica e i chili di troppo. Un’altra buona idea consiste nel provare il sostituto del pane che aiuta a rimanere in linea senza troppi sforzi e rinunce.

Altre piccole cose a cui è meglio stare attenti

È poi meglio evitare gli spuntini fuori pasto, a meno che non siano indicati da un dietologo. Poi è anche consigliabile gestire gli attacchi di fame con delle abbondanti porzioni di verdure condite preferibilmente con olio a crudo e con limone o aceto di mele. Poi è importante incamerare la giusta dose di acqua e evitare bevande alcoliche o dolcificate, anche se hanno poche calorie.

