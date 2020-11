Molte persone sono in costante lotta con il numero mostrato sulla bilancia. Infatti spesso le vacanze, o gli eventi sociali, fanno schizzare in su il peso in pochissimo tempo, provocando molto sconforto in chi vuole rimanere in forma. Fortunatamente, però, esistono dei piccoli trucchi che possono aiutare a mantenere intatta la linea e sono anche totalmente naturali. Ad esempio, ecco perché mettere la cannella nel caffè o nelle tisane potrebbe farvi perdere gli odiati chili di troppo.

Una dolce coccola

La cannella è una spezia amata dalla maggior parte della popolazione. Infatti, spesso e volentieri, viene usata nella preparazione di dolci squisiti e, a volte, anche per dare un pò più di carattere ad alcuni piatti salati.

Ma pochi sanno che questi baccelli hanno anche delle proprietà positive per un regime di dieta. Ecco perché mettere la cannella nel caffè o nelle tisane potrebbe farvi perdere gli odiati chili di troppo. Diverse ricerche, infatti, dimostrano che la cannella apporta vari benefici all’organismo. Eccone alcuni:

a) aiuta la circolazione;

b) drena i liquidi in eccesso e fa digerire meglio;

c) aiuta molto a ridurre la fame nervosa;

d) abbassa i livelli di colesterolo nel sangue;

e) brucia i grassi grazie a un processo di termogenesi, ovvero inducendo il corpo a mettersi in moto e a produrre calore.

f) controlla e regola i picchi di insulina, ovvero a differenza di altri alimenti evita l’innalzamento della fame e della voglia di zucchero.

Il consiglio

Per le innumerevoli virtù di questa spezia è consigliabile aggiungerne un pochino in preparazioni poco caloriche, come nelle bevande calde non zuccherate. Il risultato sarà assicurato!

Ecco perché mettere la cannella nel caffè o nelle tisane potrebbe farvi perdere gli odiati chili di troppo. Sul nostro sito sono presenti altri articoli riguardanti il mantenimento della linea, ad esempio questo dedicato a sei trucchi per aiutare la perdita di massa grassa.