L’inizio di un nuovo anno è sinonimo di buoni propositi. Uno di questi per molti sicuramente sarà perdere i chili messi su fra feste, quarantena e stress. Infatti questo 2020 appena passato non è stato un periodo facile per nessuno e per questo avere guadagnato del peso sulla bilancia è assolutamente fisiologico.

Ma questo è il momento giusto per rimettersi in carreggiata con il piede giusto. Oggi vogliamo dare un contributo a questo programma di remise en forme con un consiglio. Ecco il sostituto del pane che aiuta a rimanere in linea senza troppi sforzi e rinunce.

Il wasa, prodotto svedese

Wasa è l’abbreviazione di Wasabröd ed è un prodotto dell’omonimo marchio alimentare svedese. Nonostante sia nato nel 1919, sta avendo un grandissimo successo nella nostra Penisola solo negli ultimi tempi. Questo perché è uno degli alimenti più amati dai dietologi che lo prescrivono come prezioso alleato nella lotta contro gli odiati chili di troppo.

Ma quali sono i pregi di questo croccante cracker alla farina di segale? Scopriamole insieme.

Le sue proprietà

Prima di tutto questo snack ha una lista ingredienti incredibilmente breve. È composto, infatti, da soli quattro elementi: il segale integrale, quello normale, il lievito e una piccola percentuale di sale (solo 1 grammo ogni 100). Proprio questa semplicità permette di raggiungere un prodotto da forno poco calorico. Ma altamente nutriente e meno raffinato. Infatti contiene appena 37 calorie per fetta. E complessivamente è composto al 73% da fibra integrale.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, qual è il sostituto del pane che aiuta a rimanere in linea senza troppi sforzi e rinunce. A questo proposito consigliamo di leggere un altro articolo presente nelle nostre rubriche dedicate alla salute e al benessere: “Ecco perché mettere la cannella nel caffè o nelle tisane potrebbe farvi perdere gli odiati chili di troppo”.