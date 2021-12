Riciclare è un verbo bruttissimo. In particolar modo, quando pensiamo di riciclare i regali crediamo di commettere un’azione negativa, che non vorremmo mai ricevere. Pensiamo, insomma, che chi ricicla i regali è, nel migliore dei modi, una persona quantomeno tirchia o comunque che non da importanza alle persone.

Secondo la maggior parte delle persone, compiere questo gesto è sinonimo di scarsa attenzione verso il prossimo o, più in generale, verso le persone care.

In realtà, il riciclo dei regali può anche essere un’azione positiva, che è volta al risparmio e al buon uso delle cose. Magari abbiamo ricevuto un regalo di Natale che abbiamo già o che non ci serve. Oppure, potrebbe non piacerci a pieno e dunque sarebbe uno spreco usarlo comunque. Infatti, nessuno lo dice ma in molti riciclano i regali di Natale grazie a queste accortezze.

La ricerca di Coldiretti/Ixe

L’associazione di categoria in questione ha condotto una ricerca che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si stima, infatti, che un italiano su quattro ricicli i regali che ha ricevuto a Natale e tra questi uno su tre ritorni, invece, a farselo cambiare. Certo, questo è il metodo più basilare. Ci sono, però, dei metodi molto più sofisticati per riciclare i doni, vediamoli insieme.

Attenzione a chi diamo il regalo riciclato e alle scadenze

In primo luogo potremmo pensare che il regalo che tanto non ci piace potrebbe invece piacere molto ad un altro nostro amico. Certo, in questa situazione dovremmo pensare alla rete di amicizie del nostro amico. Se infatti questo nostro amico è anche amico di chi ci ha fatto il regalo indesiderato, potremmo fare una pessima figura. Meglio pensarci bene prima, dunque.

Dovremmo, poi, andare a vedere se il prodotto che ricicliamo è scaduto.

Nessuno lo dice ma in molti riciclano i regali di Natale grazie a queste accortezze

Inoltre, cerchiamo sempre di avere della carta per regali di Natale a casa. Possiamo creare una nuova confezione su misura, per far sembrare il regalo nuovo di zecca.

Inoltre, possiamo anche pensare di dare il nostro regalo in beneficienza, così potremmo rendere felice la giornata ad una persona meno fortunata di noi.

Approfondimento

Regalando questi quattro libri sorprendenti faremo un figurone con i nostri amici.