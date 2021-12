Con l’autunno e l’arrivo dell’inverno, le giornate cominciano ad essere più corte e il tempo peggiora. La voglia di restare a casa e la prospettiva di guardarsi un bel film sotto alle coperte sembra molto più appetibile. Quali sono, però, i migliori film su Netflix da vedere al calduccio quando fuori è buio e piove? Spesso ci ritroviamo di fronte ad una enorme quantità di film interessanti e a non sapere quale di questi scegliere. Per questo, una piccola e semplice guida come questa potrebbe tornarci utile. Siamo pronti a cliccare il tasto “aggiungi alla lista”?

I migliori film su Netflix da vedere al calduccio quando fuori è buio e piove

Il primo che proponiamo è Revenant – Redivivo del 2016. È il film che ha permesso a Di Caprio di vincere il tanto ambito Oscar, lasciando agli spettatori una delle sue migliori performance in assoluto. L’attore interpreta magnificamente la parte di Hugh Glass, un uomo con un incredibile spirito e resistenza. Il film mostra l’incredibile forza umana, insieme alla sua fragilità. Non ci sono molti dialoghi, ma ogni scena è intrisa di significato. Il tutto con ambientazioni mozzafiato, tutte reali e senza green screen, e le intensissime musiche di Ryuichi Sakamoto. Perfetto per quando abbiamo bisogno di un po’ di ispirazione oppure, più semplicemente, quando sentiamo di voler scappare, con la nostra mente, nella natura selvaggia.

Il secondo film, più tranquillo di Revenant, si chiama Big Fish. È poetico, perfetto se vogliamo qualcosa di leggero, ma assolutamente non banale. Con dolcezza ci racconta la vita di un padre molto fantasioso attraverso la prospettiva del figlio, il quale cerca di separare la realtà dalla fantasia. La fine ci lascerà con un senso profondo di pace e una quieta felicità.

Se abbiamo bisogno di positività e di una piccola fuga dalla realtà, questo film fa per noi.

L’ultimo che proponiamo, un po’ vecchiotto ma sicuramente molto intenso, si chiama The Game – Nessuna regola (1997). Siamo a digiuno di movimento nella nostra vita mondana? È lo stesso dilemma che il protagonista si pone. Annoiato, il ricco uomo d’affari Nicholas Van Orton si lascia convincere dal fratello a partecipare ad un gioco. Questo, tuttavia, comincia a diventare un po’ troppo reale, e il protagonista trova sempre più difficile separare la realtà dalla fantasia. Da guardare con il fiato sospeso fino alla fine.

Approfondimento

Se siamo studenti o amanti della lettura questo trucco ci aprirà un mondo