Questo periodo prima delle vacanze di agosto è una buona occasione per esplorare i dintorni della propria città. Infatti nei weekend è possibile andare a zonzo e fare delle piccole gite lampo in modo da non dover dormire fuori. Per questo oggi proponiamo un meraviglioso borghetto montano per scappare al caos cittadino. Infatti solo a un’ora da Firenze questo borgo da fiaba circondato dal verde ci ruberà il cuore. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

La regione Toscana e le sue meraviglie

Prima però è meglio soffermarsi su tutte le meraviglie presenti in questo territorio che è uno dei più famosi sia in Italia che all’estero. Oltre a Firenze, conosciuta per le sue bellezze storiche, architettoniche, per la letteratura e per il suo ottimo cibo infatti c’è tutto un tessuto di città da visitare. Fra le più famose c’è Siena, ricordata da tutti per il suo palio e per la sua caratteristica piazza, Arezzo con i lasciti di Piero della Francesca e Giorgio Vasari.

Anche qui è presente una corsa di cavalli, chiamata però la Giostra del Saracino. Allo stesso modo è anche indimenticabile San Gimignano con le sue altissime torri e Pisa con la sua caratteristica piazza dei miracoli. Nella parte marittima ci sono invece Livorno, i meravigliosi comuni confinanti con la Liguria e tutta l’area dell’Argentario. Però ci sono molti altri punti di interesse meno conosciuti da visitare. Oggi ne vediamo uno nel dettaglio.

A un’ora da Firenze questo borgo da fiaba circondato dalla natura è una meraviglia per gli occhi

Stiamo parlando di Spedaletto, nell’area del comune toscano ad appena 15 km da Pistoia. Il suo nome è dovuto all’antica usanza di ospitare i viandanti dato che di qua passava uno dei tanti cammini di pellegrinaggio che animavano l’Italia medievale. Nel tempo il borgo e il suo ospizio persero la loro originale funzione dato che la via Francesca risultò sempre meno frequentata. Per questo la cittadina venne “inglobata” dalla vicina Pistoia e il luogo id riparo per i girovaghi rimase in attività con altre funzioni fino al XVIII secolo. Al giorno d’oggi è possibile perdersi per le sue stradine e godere dei panorami antichi. L’impressione sarà quella di trovarsi in un luogo fuori dal tempo.

Lettura consigliata

Questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico