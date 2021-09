Dire che la cucina svizzera riassume dentro di sé il carattere delle regioni e dei Paesi confinanti è un po’ troppo riduttivo. Nonostante le influenze francesi, tedesche ed italiane siano palesi per molte ricette, per altre non è così. La Svizzera ha infatti dei suoi piatti tipici che hanno anche superato i confini nazionali.

Ad esempio, sono davvero deliziosi questi biscotti svizzeri al cioccolato che stanno spopolando su TikTok.

I social network, come questo, stanno ormai giocando un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura culinaria. Instagram, Facebook e tanti altri sono, infatti, dei veicoli incredibili di informazioni e, senza di essi, molte ricette e prelibatezze verrebbero dimenticate nel tempo. Oppure resterebbero relegate all’interno dei loro Paesi di origine, senza che nessuno possa riproporle a casa.

In questo articolo, vedremo come realizzare questa ricetta tipica delle regioni svizzere, da fare preferibilmente con prodotti originali.

Vediamo gli ingredienti principali

150 grammi di farina 00;

15 g cioccolato fondente svizzero;

140 g zucchero;

100 g burro;

35 millilitri di latte;

vaniglia;

sale;

cacao in polvere.

Procediamo con la realizzazione dei nostri biscotti svizzeri.

Innanzitutto facciamo sciogliere il burro ed il cioccolato, in un pentolino a fiamma bassa.

Dopo di che, aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a mescolare. Una volta raggiunta la giusta consistenza, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente.

Quando sarà abbastanza freddo, versiamo il composto in una ciotola insieme alla farina, alla vaniglia, al cacao, al latte e un pizzico di sale.

Mescoliamo l’impasto fin quando non sarà pronto per essere lavorato. Ce ne accorgeremo quando esso si staccherà facilmente dalle pareti della ciotola.

A questo punto, spostiamoci su una spianatoia e lavoriamo l’impasto con le mani, fino a formare un rotolo.

Questo dovrà avere un diametro di circa 5 o 6 centimetri.

Ora versiamo sul piano dello zucchero, sul quale andremo a far rotolare l’impasto.

Una volta che lo zucchero sarà ben distribuito sulla superficie del rotolo, avvolgiamolo in un foglio di alluminio e poniamolo in frigorifero per 2 ore.

Trascorso il tempo necessario, tagliamolo a fette spesse 1 centimetro, che poi disporremo in una teglia con carta forno. Inforniamo a 180 gradi per circa 10 o 12 minuti, in modalità “statico”. Una volta pronti saranno morbidi, ma basterà farli riposare per almeno 30 minuti per farli solidificare.

