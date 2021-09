Chi occhi sono, sicuramente, la parte del viso che invecchia prima e più difficile da curare. Tra l’altro, talvolta, applicare il correttore, non fa altro che aggravare la situazione. Il cruccio maggiore delle donne sono borse e occhiaie ma anche le rughe, con il passare degli anni. Tuttavia, uno sguardo luminoso può attenuare questi difetti, facendolo apparire più giovane. Dobbiamo sapere, quindi, che potremo avere occhi da favola con questi rimedi semplici e naturali alla portata di tutte. Ebbene, si tratta di rimedi che sembrano banali ma che certamente aiutano. Infatti, c’è una grande differenza tra uno sguardo curato e uno che non lo è. I rimedi che illustreremo sono quelli già usati dalle nostre nonne. Essi, per la loro efficacia, non sono mai stati superati.

Rimedi semplici e naturali

Sembra strano ma uno degli ingredienti fondamentali per la nostra bellezza è la dieta alimentare. Questa deve essere ricca di frutta e verdura, vitamine e minerali. In particolare, le vitamine A e C, sono formidabili per la bellezza della pelle degli occhi. Inoltre, è necessario bere molta acqua per fare in modo che il contorno resti drenato il più possibile. Poi, sempre per occhi e vista, è bene consumare mirtilli e carote.

Ancora, un altro espediente naturale è rappresentato dall’uso dell’acqua di rose fredda. Basta inumidire due batuffoli di cotone con la medesima e poi aggiungere due gocce di olio di ricino. A quel punto, li collocheremo sugli occhi, lasciandoli agire per qualche minuto. Si tratta di un trattamento naturale per contrastare borse e occhiaie.

Occhi da favola con questi rimedi semplici e naturali alla portata di tutte

Altro rimedio fondamentale è quello del massaggio nella zona perioculare nel modo seguente: strofiniamo i palmi delle mani tra di loro fino a generare calore e poi applichiamoli sugli occhi chiusi; a quel punto, facciamo un piccolo massaggio al contorno occhi, servendoci dell’uso dei polpastrelli. In questo modo, riattiveremo la microcircolazione.

Inoltre, altro rimedio semplice e naturale è il tè verde. Anche in questo caso, bagneremo due batuffoli di cotone in una tazza di tè verde freddo. Poi, lo applichiamo sugli occhi chiusi. Dopo qualche minuto, rimuoveremo i batuffoli, osservando i benefici.

Infine, anche il succo di mela è perfetto per rinfrescare gli occhi stanchi e sgonfiarne le borse. Il procedimento che seguiremo sarà sempre lo stesso illustrato prima. Cioè, intingeremo i due dischetti di cotone con il succo fresco, per poi collocarli sugli occhi per pochi minuti. Ecco che il risultato “da favola” sarà assicurato, in quanto il succo di mela contiene molte vitamine.

