Come ben sappiamo, esistono davvero tanti tipi di farine e quando andiamo al supermercato, spesso è difficile capire quale scegliere.

In base alle preparazioni, ci sono quelle più indicate per fare le pizze, il pane, le focacce e così via; oppure quelle che sono ideali per i dolci.

In questa breve guida, vedremo di fare un attimo di chiarezza, anche perché tra allarmismi e pseudo scienza, le possibilità di sbagliare sono elevate. Soprattutto per quanto riguarda la preparazione dei dolci.

Infatti, secondo gli esperti è questa la farina per dolci migliore in assoluto, ma attenzione ad un particolare da non sottovalutare, ossia la lievitazione.

Sfatiamo questo mito

La farina di grano tenero è sicuramente la farina più commercializzata ed utilizzata.

In base al tipo di processo di lavorazione ed al grado di raffinazione, ne distinguiamo varie tipologie. Abbiamo la farina integrale, semi-integrale, di tipo 1, di tipo 0 e quella di tipo 00.

Quest’ultima è la tipologia di farina più lavorata. È priva del germe e della crusca, ma è ricco di amidi e contiene una buona percentuale di proteine.

È dunque la farina perfetta per ottenere dei dolci strepitosi, soprattutto quelli che hanno bisogno di una breve lievitazione.

Le teorie secondo le quali questo tipo di farina faccia male alla salute, o sia addirittura cancerogena, lasciano il tempo che trovano. Semplicemente non hanno senso e bisogna evitare di assecondare questi falsi guru e pseudo scienziati.

Invece, secondo gli esperti è questa la farina per dolci migliore in assoluto, ma attenzione ad un particolare da non sottovalutare. Per preparazioni a lunga lievitazione la migliore è la farina Manitoba.

La migliore farina per dolci a lunga lievitazione

La farina Manitoba è anch’essa una farina di grano tenero, coltivata in una regione del Canada.

Grazie alle temperature più rigide, questa farina ha una resistenza più elevata rispetto alle altre, il che garantisce una più alta percentuale di glutine e proteine.

Questi elementi consentono alla farina Manitoba di assorbire molta più acqua ed è quindi adatta, appunto, per dolci con impasti a lunga conservazione.

Quindi, ricordiamoci di queste differenze prima di acquistare la farina e non commetteremo più errori.

È importante leggere attentamente le etichette dei cibi integrali perché possono nascondersi delle verità che le pubblicità non diranno mai.