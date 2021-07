Il tiramisù è, senza ombra di dubbio, il dolce della tradizione italiana più famoso al Mondo.

Imitato e stravolto in ogni modo, questo dessert soddisfa e delizia i palati di grandi e piccini da almeno due secoli.

Oltre ad essere buono, è anche molto facile da realizzare; ma ciò nonostante non bisogna sottovalutare alcuni aspetti importanti.

Spesso, infatti, soprattutto nelle ricette più semplici, diventano essenziali anche quei piccoli dettagli che di solito diamo per scontati. Nelle prossime righe, sveleremo alcuni trucchi per realizzare un tiramisù talmente speciale che tutti i commensali faranno a gara per chiedere il bis.

Per un tiramisù davvero spettacolare sono questi i segreti dei pasticcieri da copiare subito

Una delle fasi, su cui riporre le attenzioni maggiori, è proprio quella che prevede la preparazione della crema al mascarpone. È bene sapere che non ci può essere un buon tiramisù senza un’ottima crema al mascarpone.

Quest’ultima, infatti, lega insieme tutti gli elementi del dessert e se dovesse risultare troppo liquida, non faremo proprio un gran bel figurone. Quindi, occhio alle proporzioni ed attenzione a questi 3 errori che molti sottovalutano.

Il secondo consiglio è saper scegliere il giusto cacao da spolverare sulla superficie.

Molti non ci fanno caso, ma uno dei segreti per la riuscita di un buon tiramisù, è proprio il cacao amaro.

Lo scopo di questo ingrediente, infatti, è quello di creare (insieme al caffè) un delicato contrasto con la dolcezza della crema.

Quindi evitiamo di utilizzare altri tipi di cacao e debelliamo totalmente il cioccolato grattugiato, molto utilizzato in alcune varianti.

Un ultimo dettaglio, per niente banale, è scegliere il contenitore giusto per ospitare il nostro tiramisù.

Il trucco è, infatti, quello di utilizzare una pirofila di vetro spessa e sufficientemente profonda.

In questo modo potremmo osservare lo stato del tiramisù da più punti di vista e verificare la corretta disposizione dei savoiardi.

Approfondimento

Quindi per un tiramisù davvero spettacolare sono questi i segreti dei pasticcieri da copiare subito. Tuttavia, ci potrebbero essere ulteriori elementi da considerare per avere un super tiramisù a regola d’arte.

In ogni caso, con il caldo di questi giorni, l’ideale sarebbe quello di preparare questo delizioso semifreddo.