A livello mondiale il primato per consumo di acqua in bottiglia va al Messico. Infatti in questa area bere l’acqua del rubinetto potrebbe comportare dei seri rischi per la salute. I secondi in classifica sorprendentemente sono però proprio gli italiani. Questo eccessivo consumo di acqua minerale è dovuto alla falsa credenza, purtroppo molto diffusa, che l’acqua del rubinetto faccia male. Infatti molti la scartano, ma quest’acqua economica è ottima e non presenta rischi per la salute. Vediamo insieme quali sono i parametri per considerarla sicura e quali vantaggi ci sono a consumarla.

Un sollievo per l’ambiente e per il nostro portafoglio

L’acqua del rubinetto è una soluzione sostenibile per rimanere idratati: infatti fuoriesce quasi a costo zero dalle tubature di casa e non presenta nessun tipo di confezione. La bufala secondo cui consumarla non sarebbe sano ci porta quindi a spendere molto di più del dovuto. Infatti se sfruttassimo le nostre fonti idriche “domestiche” riusciremmo a mettere da parte parecchi soldi. Infatti in pochi ci pensano, ma basta questo semplice trucco per risparmiare oltre 600 euro sulla spesa annuale. Inoltre incominciare a prendere questa abitudine potrebbe ridurre drasticamente la quantità di rifiuti che ogni giorno si accumula all’interno delle nostre case. Il che si tradurrebbe anche in minor ingombro.

Molti la scartano, ma quest'acqua economica è ottima e non presenta rischi per la salute

Vediamo però cosa dicono gli scienziati a riguardo. Secondo Istituto Superiore di Sanità, il consumo di acqua potabile è totalmente equiparabile a quello dell’acqua minerale. L’unica differenza può essere riscontrata in un mero fattore di gusto. Infatti quella imbottigliata può avere un sapore più gradevole al palato. Quella del rubinetto invece può variare, ma la sua sicurezza viene comunque garantita dalle Aziende Sanitarie Locali. Se si vogliono più informazioni riguardo alla qualità dell’acqua del proprio comune basta navigare su Internet e cercarle tramite i loro siti ufficiali.

Un termine improprio

Un altro fattore di cui non bisogna particolarmente preoccuparsi è la cosiddetta “purezza” dell’acqua. Questo aggettivo che viene spesso utilizzato nelle pubblicità risulta particolarmente fuorviante. All’interno di questo liquido infatti si possono trovare tantissimi minerali che risultano benefici per la nostra salute. Se fosse per la maggior parte priva di sostanze chimiche si tratterebbe di acqua distillata, sostanza pericolosa per la salute. Infatti un consumo abituale e prolungato potrebbe portare a patologie come osteoporosi e ipotiroidismo.

