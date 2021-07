E anche la rubrica di moda e beauty di ProiezionidiBorsa continua per informare i Lettori circa le tendenze di quest’estate. Abbiamo visto in questo articolo come un prezioso tessuto di origini antiche sia tornato alla ribalta durante l’estate. Ma abbiamo avuto modo di vedere anche lo stile che sta spopolando grazie agli stilisti Dolce e Gabbana, così come il costume del momento.

In questo articolo, invece, ci focalizzeremo sul tema che “riempie” le vetrine dei negozi e sta spopolando sui social grazie ai personaggi famosi e agli influencer. Vediamo di quale si tratta.

Dagli accessori all’abbigliamento il tema alla moda dell’estate sta spopolando su Instagram

I personaggi famosi e gli influencer, sia donne che uomini, stanno utilizzando sempre più il tema marino. Dagli accessori all’abbigliamento il tema alla moda dell’estate sta spopolando su Instagram e su TikTok.

Anche facendo un giro per negozi noteremo che i vestiti hanno come fantasia tutto ciò che sia legato al mare. Stelle marine, conchiglie, animali marini e così via. Basti pensare alla nuova collezione estiva di un noto negozio di bracciali componibili. I ciondoli rappresentano pienamente il tema marino. E questo si nota anche dalla scelta dei colori: turchese, giallo, bianco e corallo che ricordano il mare, il sole, le onde e i coralli marini.

Ma non è finita qui. Anche navigando (per rimanere in tema) su Internet e cercando sulle piattaforme adibite alla vendita online possiamo notare lo stesso tema. Specialmente se cerchiamo i costumi da bagno, sia interi che bikini.

Almeno da piccole, tutte abbiamo immaginato di essere delle sirene. Ebbene, esistono costumi con colori sgargianti che ricordano proprio le bellissime creature marine. Il pezzo superiore è a forma di conchiglia mentre il pezzo inferiore ha finte squame. Entrambi i pezzi del bikini hanno colori diversi. Insomma il tema marino è davvero bellissimo e oltretutto è di moda, per cui possiamo seguire la corrente.