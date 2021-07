La ricerca dello stile e del look di tendenza accomuna tutti gli italiani. Non a caso l’Italia è il Paese, insieme alla Francia, dove la moda regna e dove si tiene la famosa fashion week.

Stilisti eccelsi famosi in tutto il Mondo come Giorgio Armani, Versace, Gucci, Prada, Valentino sono diventati un orgoglio italiano. Proprio come gli Azzurri della Nazionale italiana di calcio che hanno reso il nostro bel Paese Campione d’Europa.

Ma l’orgoglio italiano continua con la moda portata avanti da altri due grandi stilisti: Dolce e Gabbana. Allora vediamo qual è il tema che stanno portando avanti con i loro progetti e che sta spopolando.

Ecco lo stile italiano alla moda per l’estate 2021 lanciato dai più grandi stilisti

Qualche anno fa, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno lanciato i loro capi d’abbigliamento proprio nella città capoluogo di questo “stile”. Si è tenuta a Palermo, a Piazza Pretoria, l’indimenticabile sfilata di alta sartoria di Dolce e Gabbana, in cui gli abiti proposti erano in stile prettamente siciliano.

Spinti dall’orgoglio siculo e ancor più da quello italiano, i due stilisti hanno voluto omaggiare una regione che amano particolarmente e in cui Domenico Dolce è nato. Oggi, a distanza di qualche anno da quell’evento, lo stile siciliano è rimasto sulla cresta dell’onda e invade tutti i negozi. A confermarlo sono anche le più famose influencer che sfoggiano con soddisfazione capi in questo stile. Carretti siciliani, maioliche, pupi, limoni, le pale di fico d’India con colori sgargianti ed estivi quali il rosso, il giallo, il blu e il verde.

Non solo abbigliamento

La moda non ha investito soltanto l’abbigliamento, Dolce e Gabbana hanno pensato di proporre lo stile siciliano anche sugli elettrodomestici firmati Smeg. Ma non finisce qui! I due stilisti infatti, hanno apposto la loro firma anche sugli ormai famosissimi panettoni Fiasconaro di Castelbuono. Questo perchè ispirati nel packaging e nei sapori alla Sicilia. Infine lo stile siciliano sta spopolando anche nell’arredamento, con tovaglie, cuscini, piatti, bicchieri, le teste di moro nelle loro diverse varianti e così via. Ecco lo stile italiano alla moda per l’estate 2021 lanciato dai più grandi stilisti Dolce e Gabbana.

