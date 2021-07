Per la rubrica di moda e beauty di ProiezionidiBorsa, oggi parleremo del costume da bagno, l’accessorio più in voga del momento. Intero o bikini, il costume è un po’ rappresentativo della nostra personalità poiché le scelte rivelano chi siamo.

Esistono tanti tipi di costume intero così come di costume a due pezzi ma esiste anche il moderno trikini, una sorta di via di mezzo. Oggi ci focalizzeremo sul bikini.

Il bikini, benché poco apprezzato durante le prime comparse, ebbe successo grazie a personaggi dal calibro di Marilyn Monroe e Brigitte Bardot. Si trattava di uno slip a vita alta che copriva i glutei nella loro interezza fino all’ombelico. Mentre la fascia superiore era formata da spalline larghe.

Ritorna di moda questo costume vintage dopo tanti anni e che sta spopolando

Sembra proprio che questo costume a vita alta e a balconcino sia tornato alla ribalta. Recentemente durante le sfilate dei più grandi stilisti, abbiamo visto come nella collezione estiva figurava questo accessorio.

La forma a balconcino del reggiseno è un’ottima soluzione per quelle donne che vogliono vedersi belle e sensuali ma anche restare alla moda. Se l’idea dello slip a vita alta non piace, si può optare per quegli slip altrettanto alla moda con taglio alto che arrivano sino alle maniglie dell’amore. Ecco perché ritorna di moda questo costume vintage dopo tanti anni e che sta spopolando.

Non solo costume

Effettivamente stiamo assistendo ad un rinnovamento nelle collezioni estive che troviamo nei negozi. Non solo per le adolescenti ma sembra che stia prendendo sempre più campo l’idea del top a balconcino anche per le donne. Basti pensare alla collezione estiva presentata da Etro, la maison che rappresenta il Made in Italy in tutto il Mondo. Il top si può abbinare proprio a tutto: shorts, jeans a vita bassa e alta, gonne e pantaloni morbidi.

