Oggi la rubrica di moda e beauty di ProiezionidiBorsa continua ad informare i Lettori circa le tendenze per questa meravigliosa estate 2021. Un vecchio detto recita “Gli anni passano ma la moda resta” e continuando la lettura scopriremo che nessun detto è più azzeccato.

Dopo aver parlato del colore dello smalto di tendenza per la bella stagione, passiamo alla passione delle donne: le scarpe. È vero che in estate dovremmo usare scarpe aperte per far respirare i piedi ma, dipende dalle circostanze. Le scarpe chiuse servono eccome! Soprattutto quando sono realizzate con tessuti leggeri e traspiranti. Di quale tessuto stiamo parlando?

Ritorna di moda questo splendido tessuto antico dopo anni per l’estate 2021

Qualche anno fa Chiara Ferragni presentava al suo matrimonio un bellissimo abito in macramè. Ed è proprio questo lo splendido tessuto antico che ritorna di moda dopo anni per l’estate 2021. Molto prima della famosa influencer italiana, sono stati nomi del calibro di Lady Diana e Grace Kelly a scegliere questo meraviglioso tessuto per il proprio outfit.

In questo articolo parliamo in particolare dell’utilizzo del macramè sulle scarpe chiuse. Le possiamo trovare in giro per negozi di calzature, di vario colore, soprattutto tra le marche italiane più famose ma non solo. Essendo un tessuto composto da nodi larghi, è stato facile adattare il macramè alla scarpa rendendola non totalmente chiusa. Rappresenta così un perfetto connubio tra freschezza e moda.

Non solo abbagliamento

Il macramè è davvero antico come tessuto tanto che le nostre nonne e bisnonne creavano elementi decorativi di arredo per esporli in casa. Basti pensare alle tende, ai centrini e alle lenzuola. Oggi questa usanza è andata quasi perduta, dal momento in cui lo stile moderno ha fatto il suo ingresso. Ma per chi ha la casa in stile classico, rustico o shabby chic il macramè renderà la casa più raffinata.