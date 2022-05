Il mese di maggio è il periodo ideale per fare gite o weekend fuori porta. Per questo genere di minivacanze, i borghi sono molto apprezzati. Avendo dimensioni contenute, si girano infatti in pochissimo tempo. Inoltre, con la loro tipica atmosfera, i borghi trasmettono un senso di pace e tranquillità. L’Italia è disseminata di numerosi borghi. Da Nord a Sud ce ne sono a decine, tanto che esiste una classifica che raggruppa quelli che sono considerati “i borghi più belli d’Italia”. Al nord, questa incantevole perla rara è incastonata tra mare e montagna. Spostandoci verso Sud, ricordiamo questa località che si affaccia su una distesa di ulivi e che offre eccellenze culinarie. In questo articolo ci concentreremo sul centro Italia. Andremo infatti a scoprire un borgo che si trova nel cuore dello Stivale.

Da visitare assolutamente questo borgo medievale immerso nella campagna umbra col castello, i suggestivi scorci e le casette in pietra

Ci troviamo a Corciano. Immerso tra le caratteristiche colline umbre, questo borgo si trova a 13 km da Perugia e a circa 11 km dal Lago Trasimeno. Corciano si erge su un colle. Il centro storico si trova infatti a 408 metri di altitudine ed è circondato dalle mura medievali risalenti ai secoli XIII e XIV. Tali mura sono aperte solo da due porte: Porta Santa Maria a Nord e Porta San Francesco a Sud. Agli angoli vi sono massicci torrioni. Andare alla scoperta di Corciano significa fare su e giù tra scalinate e piccole salite e discese. Passeggiando, sono innumerevoli gli scorci da ammirare e gli angoli dove sbirciare. Una caratteristica tipica di Corciano sono le sue case, costruite in pietra calcarea e travertino. Donano uniformità al luogo e trasmettono un senso di cura e ordine.

Cosa vedere a Corciano

Oltre alla poetica atmosfera che vi si respira, a Corciano non mancano di certo edifici di rilievo degni di nota. Nel punto più alto del borgo, ad esempio, svetta la torre comunale, anch’essa in pietra calcarea e blocchi di travertino. Il palazzo municipale ha origini rinascimentali e l’odierna sala consiliare custodisce un meraviglioso soffitto affrescato del ‘600. Risale invece al ‘400 l’elegante palazzo del Capitano del Popolo.

Per quanto riguarda gli edifici religiosi, la parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, del XIII secolo, ospita due capolavori, rispettivamente del Perugino e di Benedetto Bonfigli. Da segnalare anche la Chiesa di San Cristoforo con il portale di scuola rinascimentale. Di fronte alla Porta Santa Maria, immersa in un’altura ricca di vegetazione, sorgono poi la Chiesa e il Convento di Sant’Agostino. Entrambi restaurati nel Settecento, all’interno della chiesa si può ammirare un meraviglioso coro ligneo. Infine, appena fuori dal borgo, val la pena visitare il castello di Pieve del Vescovo, una imponente costruzione di epoca medievale che fu residenza estiva dei vescovi di Perugia. Con tutte queste attrazioni, ecco perché è da visitare assolutamente questo borgo medievale dove trascorrere ore di leggera spensieratezza.

E se venisse fame?

Corciano è il posto perfetto per degustare la torta al testo, una focaccia bassa tipica della gastronomia umbra. Dalle origini antichissime, è a base di farina, acqua e sale. A Corciano, la torta al testo viene servita farcita con salsicce ed erbe di campo oppure con prosciutto crudo, rigorosamente affettato a mano.

