Come usare la barba di finocchio e riciclare questo scarto in cucina preparando ottimi antipasti e 3 ricette anti spreco 

Abbattere gli sprechi in cucina dovrebbe rappresentare un’esigenza da rispettare tutte le volte in cui è possibile. Riciclare prodotti alimentari come pane raffermo, verdure o frutta troppo matura e altri avanzi di cibo può tornare utile.

Anche la barba di finocchio trova tantissime possibilità di riutilizzo. Come antipasto, possiamo usarla per preparare dei pancake salati con panna acida o per preparare dei pomodorini ripieni con acciughe. Se qualcuno usa questo avanzo principalmente per preparare una tisana depurativa, esistono almeno altre 3 ricette interessanti che vale la pena provare.

I fagioli cannellini con barbe di finocchi

Per questa ricetta occorreranno:

200 grammi di barba di finocchio;

600 grammi di fagioli cannellini precotti;

dado vegetale preparato in casa;

olio d’oliva q.b.;

un cucchiaio di paprika dolce o di polvere di peperone.

Lavare e bollire le barbe in acqua per 10 minuti, conservando un bicchiere circa d’acqua di cottura. Scaldare in pentola i fagioli precotti con le barbe e il bicchiere d’acqua di cottura. Aggiungere il dado, l’olio e la paprika e terminare la cottura per qualche altro minuto.

Bucatini con pesto di barba di finocchio e sarde

Moltissimi si chiedono come usare la barba di finocchio e riciclare un prodotto che troppo spesso finisce nell’immondizia. La risposta è preparando questo primo a base di:

320 grammi di bucatini;

80 grammi di pecorino romano;

barbe di finocchio q.b.;

uno spicchio d’aglio;

300 grammi di sarde eviscerate;

80 grammi di pinoli per la pasta e 30 per guarnire;

7 o 8 pomodori secchi;

olio d’oliva q.b.;

sale a piacere.

Pulire e lavare le sarde e scaldare in una padella l’olio, l’aglio e i pomodori secchi tagliati a listarelle. Aggiungere, poi, le sarde e cuocere 4 o 5 minuti. Nel frattempo, tostare i pinoli e lessare la pasta. Frullare la barba, l’olio, i pinoli tostati, il pecorino e un mestolo d’acqua della pasta in un mixer.

Scolare la pasta e unirla alle sarde, aggiungere il pesto e mantecare. Infine, guarnire con i pinoli avanzati.

Come usare la barba di finocchio e riciclare questo scarto in cucina preparando ottimi antipasti e 3 ricette anti spreco

Per l’ultima ricetta occorrono:

320 grammi di linguine;

un mazzo di barba di finocchio;

uno scalogno;

60 grammi d’uva passa;

un peperoncino essiccato;

6 alici sgocciolate;

40 grammi di lamelle di mandorle;

olio d’oliva e sale q.b.

Lavare e tritare le barbe e soffriggere peperoncino, alici, olio, scalogno e uva passa. Sfumare con dell’acqua, unire le barbe e mantecare dentro la pasta al dente, aggiungendo anche le mandorle.

