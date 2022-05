Ogni donna consuma un certo numero di prodotti per truccare il viso nell’arco della sua vita. Si tratta di rossetti, creme viso, mascara e maschere. Ognuno di questi prodotti esiste in commercio con un certo packaging, ovvero l’involucro esterno che lo contiene. Può trattarsi di vasetti o piccoli contenitori di vetro che possono tornare davvero utili anche nell’arredamento di casa.

Basta usare la fantasia per trasformare qualsiasi oggetto in qualcosa di nuovo e offrirgli una seconda possibilità. Il riciclo di cosmetici scaduti è veramente molto popolare, ma anche i loro contenitori possono davvero sorprenderci in quanto a riutilizzo.

Mai buttarli, possiamo riutilizzarli in questo modo

I vecchi rossetti non sono mai da buttare via. Si può trattare di quelli rotti o quasi finiti e scomodi da applicare sulle labbra. Scaldandoli sul fuoco, possiamo fonderne anche più di uno e unirli insieme per dare vita a nuove colorazioni. Molti riciclano rossetti finiti e cosmetici scaduti perché possono tornare davvero utili.

Le creme scadute, infatti, potrebbero diventare degli scrub per il corpo se uniti a ingredienti come miele o zucchero di canna. Persino buttare matite labbra e occhi che non scrivono più è un grave errore. Ma, adesso, prestiamo maggiore attenzione ai loro contenitori.

In molti riciclano rossetti finiti e cosmetici scaduti ma anche i loro contenitori potrebbero valere una fortuna per arredare casa

Bisogna dapprima specificare che moltissimi negozi offrono la possibilità di riportare i contenitori in negozio per lo smaltimento. In molti casi, si potrebbe ricevere in cambio persino uno sconto da usare in negozio.

I vecchi profumi in vetro diventano bellissimi profumatori per ambiente. Basterà riempirli con gli oli essenziali preferiti e inserire dentro le tipiche bacchette in legno da profumatore. Ma si tratta anche di boccette con cui arredare piccoli angoli della casa.

Alcuni barattoli di cosmetici, quelli più grandi, diventano vasi contenitori per le piante, dei porta pennelli per il trucco o contenitori per le candele fai da te.

Con i barattoli delle vecchie creme viso possiamo realizzare dei porta dischetti ma anche porta forcine per capelli di grande arredo, da lasciare in vista in bagno.

Qualche ultima idea

Le vecchie palette di ombretti possono diventare dei portagioielli per arredare la toletta da camera. I piccoli barattoli in vetro dei sieri viso, invece, diventano dei centritavola da riempire con erbe profumate come la lavanda.

Si possono realizzare anche dei portatovaglioli, dei porta utensili per la cucina e contenitori per il compost degli alimenti. Basta non porre limite alla fantasia, insomma.

