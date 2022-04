Che meraviglia le giornate di sole in primavera, viene proprio la voglia di uscire e fare una lunga passeggiata all’aria aperta. Altrettanto piacevole sarà prepararsi per uscire, perché finalmente potremo indossare nuovamente bellissimi abiti e gonne dai tessuti leggeri. Magari nella fantasia a fiori ora tanto in voga, ma da scegliere seguendo alcune dritte per valorizzarci.

Una volta vestite, non rimane che decidere gli accessori e, in una bella giornata, non potranno certo mancare i fantastici occhiali da sole. Se non sappiamo quali possano starci bene, ci farà piacere sapere che sono da vera diva questi occhiali da sole che si adattano a qualunque viso.

Tanti occhiali, tanti visi

Gli occhiali da sole, oltre a proteggere i nostri occhi, sono anche un vezzo. Al pari di altri accessori, infatti, seguono la moda. Oltre a conoscere le tendenze, bisognerà però anche capire quali siano perfetti per i nostri lineamenti. Tanti i modelli di spicco di questa primavera, ma non sempre adatti a tutti.

Si va da quelli dalle lenti rotonde più o meno grandi, a quelli estremamente squadrati. Altri modelli di tendenza e anche più eccentrici sono quelli dalla forma a farfalla o i cosiddetti cat eye. Tutte forme intriganti, ma che spesso purtroppo potrebbero non starci affatto bene.

Spesso, dopo averne misurati parecchi modelli, rinunciamo all’acquisto non riuscendo a trovarne uno che esalti i nostri lineamenti. Fortunatamente, se non riuscissimo a capire quale realmente si adatti alla forma del nostro viso, possiamo considerare un ulteriore modello.

Da vera diva questi occhiali da sole di tendenza che stanno bene su ogni viso, tondo od ovale così come quadrato o lungo

Mai passato di moda e ancora una volta alla ribalta, un paio di occhiali davvero iconici e bellissimi. Si tratta dei celebri Wayfarer, prodotti ormai da diversi marchi, in grado di donare quell’aria di mistero e ricercatezza tipica delle grandi stelle del cinema.

La parte superiore delle lenti è a metà tra dritta e incurvata, ha una forma dolce e naturale. A completare quest’armonia di forme il fatto che la montatura si arrotondi dolcemente attorno alle lenti. Le linee delicate li hanno resi un grande must perché li rendono degli occhiali praticamente adatti a ogni tipologia di viso. Non appesantiscono alcun volto perché non tendono a creare né troppi spigoli né troppe curve. Insomma, un equilibrio perfetto da sfruttare.

Se ne trovano di varie tonalità, sia nelle lenti che nelle montature. Infatti, si va dalle classiche lenti nere ad altre coloratissime o sfumate. Per quanto concerne la montatura, potrà essere di colori sobri o molto vivaci e insoliti, nonché tartarugata. Un modo efficace per deciderne la colorazione può essere sfruttare i consigli di armocromia che ci indicano quella più adatta in base ai nostri capelli, occhi e pelle.

C’è da aggiungere che i modelli Wayfarer sono ideali a qualunque età perché estremamente classici e intramontabili. Dunque, saranno una garanzia di stile e di buon gusto.

Lettura consigliata

Questi abiti, maglie e borse anni ‘70 saranno la vera tendenza della primavera estate e quasi tutti li hanno già nell’armadio