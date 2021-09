Ogni volta che decidiamo di comprare dei nuovi occhiali se da un lato l’idea del cambiamento ci stuzzica, dall’altro entriamo in crisi. È una scelta importante e difficile, tanto più per chi deve indossarli in modo fisso.

Diventano una parte vera e propria del nostro viso, per cui non si può assolutamente trascurare l’estetica. Dati poi i costi elevati di lenti e montature meglio fare un acquisto che ci soddisfi e ci renda sicuri di noi stessi. In caso contrario avremmo sprecato soldi e in più ne soffriremo nel vederceli puntualmente addosso. Scopriamo come scegliere il colore di occhiali perfetto per valorizzarci con queste infallibili dritte e non commettere errori.

Individuare la forma

Importante nella scelta degli occhiali è la forma del nostro viso, di modo da potervi abbinare il tipo di montatura più adatto. I visi più diffusi solitamente sono ovali, tondi, squadrati o a cuore.

Se non sappiamo il nostro a quale appartenga, possiamo regolarci prendendone alcune misure. Ossia da un orecchio all’altro, dalla fronte al mento, se la lunghezza è maggiore della larghezza il viso è ovale. In caso contrario, se a cerchio, è tondo.

Misuriamo anche fronte e mascelle nei punti più ampi, se la prima è meno larga delle seconde il viso sarà squadrato, viceversa a cuore. Cerchiamo in base alla tipologia di viso una montatura che contrasti nella sua lunghezza o larghezza, così da avere un effetto più armonico.

Come scegliere il colore di occhiali perfetto per valorizzarci con queste infallibili dritte

Se la forma della montatura è importante, non lo è meno il colore. Anche questo deve starci bene e calzarci a pennello. Non sempre i colori che amiamo sono quelli che più ci donano, esiste un modo per orientarsi in tal senso. Tanto più importante in questo periodo dove le tendenze in fatto di occhiali sono molto colorate. Bisogna tenere in considerazione le tonalità di occhi, pelle e capelli inquadrandosi in un tipo e di conseguenza individuare i colori più adatti a combinarsi:

Tipo autunnale: ha una pelle dorata, color pesca o avorio, molto spesso anche le lentiggini. I capelli scuri ma con riflessi rossicci, gli occhi verdi o marrone. I colori adatti sono oro, bronzo, rame o tonalità scure di marrone, rosso, verde.

Tipo invernale: pelle molto chiara, diafana o olivastra. Capelli scuri come gli occhi, ma questi ultimi potrebbero anche essere chiari. Consigliati per loro sono le montature argento, grigio, bianco, nero e blu.

Tipo primaverile: pelle color pesca, capelli biondi o rossicci. Gli occhi solitamente hanno sfumature chiare, dal castano al verde e all’azzurro. I colori giusti sono quelli pastello, come il rosa salmone, il lilla e il crema.

Tipo estivo: dalla pelle chiara ma rosea, dai capelli color cenere e gli occhi chiari o scuri. Devono scegliere tonalità decise ma non troppo esuberanti, come lavanda o azzurro.

Seguendo questi consigli sarà impossibile non prendere la montatura che ci esalti maggiormente e che ci renda sicuri di noi. Indossarla sarà un piacere. E se vogliamo far risaltare ulteriormente i nostri occhi ecco il make up che sta spopolando da non perdere.