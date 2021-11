Ogni tanto concedersi qualche sfizio è sacrosanto, d’altra parte non si lavora anche per questo?

Naturalmente ognuno ha le proprie passioni e perciò qualcuno potrebbe optare per una scappata fuori casa nel weekend, per un nuovo abito o una bella bottiglia di vino. A tal proposito, non perdiamoci questi 3 eccezionali vini economici premiati 3 Bicchieri Gambero Rosso per bevute indimenticabili ma a buon mercato. In alcuni casi però, le bottiglie possono raggiungere prezzi davvero elevati data la grande cura, mano d’opera e qualità che esprimono. Tuttavia, spesso vengono commesse delle disattenzioni che potrebbero comprometterne l’integrità e rovinare bottiglie dal valore elevato lasciandoci, letteralmente, con l’amaro in bocca.

Nel corso dell’articolo, infatti, vedremo che sarà totalmente inutile comprare bottiglie di vino costose se commettiamo questi errori che riguardano conservazione e modo di bere.

I nemici giurati del vino

Partiamo dalla conservazione delle bottiglie che, indipendentemente che siano bianche, rosse o rosate, devono essere sempre conservate in senso orizzontale. Infatti quando una bottiglia viene lasciata per molto tempo in verticale, il tappo di sughero potrebbe asciugarsi riducendo il proprio volume. Questo consentirà all’ossigeno di penetrare in bottiglia dando corso all’ossidazione e sostituendo il bouquet di profumi con quello dell’aceto o dell’uovo marcio. Insomma, non quello che ci aspetteremo da un grande Brunello o Barolo.

Sarà totalmente inutile comprare bottiglie di vino costose se commettiamo questi errori

Allo stesso modo il controllo delle temperature è fondamentale, sia in fase di conservazione sia in fase di servizio. Il vino dovrebbe rimanere a temperature stabili e non essere esposto agli sbalzi termici per due ragioni. La prima è che il troppo freddo potrebbe far restringere il tappo con le stesse conseguenze di cui abbiamo parlato in precedenza. Il caldo, ne modificherà le proprietà organolettiche rovinando gusto e profumo. Infine è importante preservare le bottiglie dall’umidità, vibrazioni, e fonti dirette di luce.

Temperature di servizio

Sarà inutile poi prediligere una bottiglia costosa ad una più economica se non bevuta nel modo giusto. I vini esprimono al meglio le loro qualità solo quando la temperatura di servizio è corretta che, naturalmente, cambia da vino a vino. Per cui ecco lo schema delle temperature:

Vini spumanti 4°-6°;

Bianchi e rosati giovani 8°-10°;

Bianchi strutturati 10°-12°;

Vini rossi giovani 14°-16°;

Vini rossi strutturati 16°-18°.

Se dunque siamo ad agosto e qualcuno ci dice che il vino rosso va bevuto a temperatura ambiente, sapremo come smentirlo.

Logica di degustazione

Importante, infine, è mantenere l’ordine di bevuta dai più giovani ai più strutturati, esattamente seguendo l’ordine fornito per le temperature di servizio. Partiremo dunque da una bollicina fredda, passando per i bianchi, per terminare con i rossi evoluti per poter assaporare tutte le sfumature di ognuno.

Approfondimento

Ecco come preparare una pasta che sbalordisce gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella