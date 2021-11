Novembre è appena iniziato e molti dopo Halloween lo considerano un mese di transizione per arrivare a Natale. A livello astrologico però si stanno verificando parecchi cambiamenti che lo renderanno un periodo ricco di sorprese. Come al solito, c’è chi è favorito da questi transiti e chi invece tende sentire addosso più fatica del solito. Oggi parliamo della prima categoria. Infatti sono questi i segni zodiacale che avranno un novembre indimenticabile per amore, soldi e fortuna. Vediamo insieme di quali si tratta e scopriamo se facciamo anche noi parte di questa fetta baciata dalla buona sorte.

In questo periodo il sole transita nel segno dello Scorpione, dove rimarrà all’incirca per un’altra decina di giorni. Ciò significa che in questo lasso di tempo, oltre all’ottavo segno, i favoriti delle stelle sono i segni di acqua e di terra. Parliamo quindi anche di Cancro, Pesci, Vergine e del Capricorno. Il Toro invece si ritrova in un periodo di opposizione e quindi si sente particolarmente sfibrato e fuori forma. Questo anche in amore: se si ha un partner taurino, quindi, è bene tenere alta la guardia e sommergerlo di coccole e attenzioni. Infatti molti lo considerano un segno fedele, ma secondo l’oroscopo potrebbe tradire soprattutto questi segni zodiacali.

Altri movimenti del cielo in queste giornate

Da poco tempo Mercurio è anch’esso entrato nel segno dello Scorpione. Questo significa che le comunicazioni per lui risultano più protette del solito. Il modo di comunicare però assume le caratteristiche di questo archetipo. Diventa quindi più profondo e portato all’indagine.

A risentirne è anche in questo caso il Toro. Però per lui c’è anche una buona notizia che tende ad attutire leggermente questo periodo un po’ pesante. Stiamo parlando dell’entrata di Venere nel segno del Capricorno. Essendo anche questo un segno di terra porta un modo di amare più solido e concreto. A beneficiarne sono anche la Vergine e il Capricorno stesso.

A seguire segni di acqua: quindi ancora Scorpione e Pesci. Da qui è escluso il Cancro sempre per l’opposizione. Questo tende a non sopportare un tipo di reazione unicamente incentrato sulla stabilità coniugale. Si trova a suo agio in questo genere di situazioni di sicurezza, ma possiede anche un’indole più romantica e portata verso la tenerezza.

