Da non credere, splendide villette anche con meno di 40.000 euro alle porte di queste città

Per molti vivere in una villetta indipendente, magari con un bel giardino e la piscina, potrebbe apparire come un sogno. Eppure si possono trovare case con queste caratteristiche anche al prezzo di un bilocale in città.

Una casa in condominio in città può avere senz’altro dei vantaggi. Per esempio, la vicinanza al posto di lavoro, più mezzi pubblici a portata di mano, piscine e palestre quasi sotto casa. Inoltre c’è anche l’aspetto economico da considerare. Un appartamento in condominio rispetto a una casa indipendente può vantare alcuni risparmi economici. Anzitutto sulle bollette, infatti una casa in condominio ha una minore dispersione termica. Inoltre, un appartamento in condominio richiede una minore manutenzione ordinaria e straordinaria.

D’altro canto, vivere in condominio può comportare anche significativi svantaggi. Per esempio il dover sottostare alle regole condominiali, la condivisione di spazi comuni, limitativi della propria libertà. Per non parlare della convivenza con i vicini, che a volte possono essere rumorosi, maleducati, ecc. Inoltre il contesto urbano, oltre ad avere dei vantaggi, porta con sé gli svantaggi delle città.

I molti vantaggi ma anche qualche svantaggio delle villette fuori città

Molti, specie dopo il periodo di lockdown e lo sviluppo dello smart working, stanno riconsiderando la possibilità di vivere in città. Dopo l’emergenza Covid c’è stato un boom di richieste di abitazioni più indipendenti e fuori città, anche se non troppo lontane. Una villetta singola, o una casa indipendente, possiedono i vantaggi di essere isolate e di offrire spazi esterni privati, come un giardino o magari una piscina.

Per chi cerca una maggiore tranquillità, la villetta è l’ideale. Si tratta di una soluzione abitativa che permette di godere di maggiore privacy e di avere a disposizione un ampio spazio esterno, come un giardino. Inoltre, le villette fuori città sono più a contatto con la natura e quindi hanno un contesto meno stressante della città. Spesso sono soluzioni ideali per una famiglia con figli piccoli. Tuttavia, una villetta può comportare anche alcuni svantaggi, come i maggior costi di manutenzione e bollette dell’energia più pesanti, specialmente d’inverno.

Da non credere, splendide villette a prezzi simili a un bilocale in città

Molti pensano che comprare una villetta fuori città costi un occhio della testa. Invece non è difficile trovare soluzioni attorno ai 50.000 euro. Ma in certi casi è possibile anche spendere di meno. Ad esempio, si possono trovare piccole villette indipendenti di 70 o 80 mq fuori dalle grandi città, in zone non centralissime ma comunque servite. Oppure, si possono valutare soluzioni più modeste come villette a schiera o piccoli cottage, spesso nuovi di zecca, i cui prezzi partono appena sopra i 40.000 euro.

Una ricerca sulla piattaforma Idealista* ci offre delle soluzioni a partire da 39.000 euro. Da non credere, splendide villette per esempio a Sorano, provincia di Grosseto, sono in vendita villette a schiera di 70 mq a 39.000 euro. Vicino Biella, a Zina, è in vendita una villetta a schiera di 240 mq a 49.000 euro. A Pescara, ad Alanno, per 50.000 euro si può comprare una villa di 158 metri quadri.

Salendo di prezzo si possono trovare soluzioni interessanti anche a ridosso delle grandi città

Salendo di prezzo si possono trovare soluzioni anche ai confini delle grandi città. A Nuoro con 175.000 euro si può acquistare una villa con piscina di 70 mq. A Firenze, in zona Brozzi, sono in vendita villette a schiera di 98 mq a 180.000 euro. A Roma zona Anzio è in vendita una villetta di 115 mq a 185.000 euro. Sembrerebbe da non credere, splendide villette a questi prezzi. Eppure questi sono solo alcuni esempi che dimostrano come acquistare una villetta abbia un costo simile a un bilocale in città.

L’Italia offre soluzioni abitative a volte a prezzi davvero sorprendenti. Per esempio, chi non sogna una casa in Sardegna affacciata sul mare? Ebbene in una bellissima località si possono trovare appartamenti con vista mare anche a 40.000 euro. Così come in Puglia, che sta conoscendo un boom immobiliare, è possibile acquistare un trullo anche con 50.000 euro.

(*n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta solo a titolo conoscitivo le informazioni riportate negli annunci, che potranno essere approfonditi e verificati nel sito indicato. Non si assume responsabilità su dettagli e veridicità dei loro contenuti.)