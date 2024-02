Il mese di febbraio ha visto Prysmian distinguersi per i numerosi contratti firmati che hanno aumentato il portafoglio ordini. Quindi, Prysmian continua ad aumentare il suo portafoglio ordini e a correre in Borsa. Fin dove potrebbero spingersi le quotazioni?

Il nuovo accordo siglato dalla società leader nel settore cavi

Prysmian, specializzata nei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha firmato un contratto del valore di circa 1,9 miliardi di euro con Eastern Green Link 2 Limited, joint venture tra Ssen Transmission e National Grid Electricity Transmission plc. Il contratto prevede la fornitura di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (Hvdc) per lo sviluppo della rete Eastern Green Link 2, che collegherà la Scozia e l’Inghilterra. Questa “superstrada elettrica” sbloccherà l’energia rinnovabile scozzese e aumenterà la capacità di fornire energia pulita per circa due milioni di case nel Regno Unito. Il progetto, previsto per il 2029, utilizzerà tecnologia Hvdc da 525 kV con isolamento in Xlpe, sviluppata da Prysmian, con capacità di trasmissione pari a 2 GW.

Questo accordo segue quello firmato a metà febbraio che prevedeva contratti record del valore aggregato di circa 5 miliardi di euro con Amprion, un importante operatore europeo di trasmissione di energia.

Prysmian continua ad aumentare il suo portafoglio ordini e corre in Borsa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 28 febbraio a quota 44,89 €, in rialzo dell’1,33% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la pausa di riflessione di gennaio, seguita a un dicembre da record, il mese di febbraio vede una ripresa della corsa rialzista di Prysmian. La forza del titolo è chiaramente visibile dal grafico e si è manifestata proprio nel corso della settimana corrente. Come si vede, infatti, il supporto in area 44,20 € ha tenuto spingendo al rialzo le quotazioni. Il prezzo di Prysmian, quindi, potrebbe continuare a salire secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 44,20 €.

