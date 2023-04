Una casa su questo mare meraviglioso da 40.000 euro in un’isola italiana in cui si trascorrono vacanze da sogno

Molti non lo sanno, ma è possibile acquistare una casa al mare in Sardegna a prezzi accessibili. Infatti, anche con meno di 40.000 euro è possibile trovare soluzioni a pochi metri dalla spiaggia.

La Sardegna non è solamente la Costa Smeralda o Porto Cervo, ma offre molte altre località altrettanto belle e suggestive. Non si dovrebbero sottovalutare questi posti meno turistici, dove il mare è altrettanto cristallino e la natura incontaminata.

Una casa in Sardegna a pochi metri da un mare meraviglioso non è un sogno proibitivo

Per molti, possedere una seconda casa al mare in Sardegna è un sogno. La Costa Smeralda con le sue ville a prezzi esorbitanti è ciò che viene in mente quando si pensa a questa splendida isola.

Tuttavia, la Sardegna non si limita alla Costa Smeralda. Ci sono altre zone dell’isola altrettanto meravigliose ma meno turistiche, che offrono un fascino particolare proprio perché non sono prese d’assalto dal turismo di massa. Inoltre, qui le case hanno prezzi incredibilmente convenienti. Uno di questi luoghi è il caratteristico borgo di Bosa, situato sulla costa occidentale dell’isola.

Perché acquistare una casa a Bosa potrebbe essere un affare

Bosa è situata sulla costa occidentale della Sardegna ed è considerata una delle città più pittoresche dell’isola. Il borgo si trova vicino a spiagge bellissime e a una varietà di attrazioni turistiche, tra cui siti archeologici, parchi naturali e città storiche. Questo lembo di terra gode di un clima mediterraneo piacevole, con inverni miti ed estati calde e soleggiate. Questo clima permette di godere della bellezza naturale della Sardegna durante tutto l’anno.

Bosa è una città tranquilla e rilassante, ideale per chi cerca una vita lontana dallo stress e dal caos delle grandi città. Ecco perché l’acquisto di una casa in questo borgo potrebbe essere una possibilità da valutare. Inoltre potrebbe essere anche un’ottima opportunità di investimento. Infatti il mercato immobiliare in Sardegna è effervescente, soprattutto per le case situate in posizioni panoramiche e vicino al mare.

Una casa su questo mare meraviglioso di Bosa a prezzi a cui molti non crederanno

Il prezzo potrebbe essere un problema quando si tratta di acquistare una casa in Sardegna, ma non a Bosa. Attraverso una attenta ricerca sui maggiori siti dedicati al mercato immobiliare, e in particolare su idealista.it*, si possono trovare alcune offerte interessanti. Per esempio, dentro il paesino c’è all’asta un quadrilocale in buone condizioni a circa 32.000 euro. Questo prezzo è ribassato rispetto ai 39.900 euro di qualche tempo fa. Ma qui si possono trovare anche altri immobili all’incanto.

Se si escludono gli appartamenti in asta, nel centro storico e a pochi minuti dalla spiaggia, si può trovare un appartamento di 3 locali e 45 metri quadri a 55.000 euro. Inoltre, a soli due minuti a piedi dalla spiaggia di Bosa marina, è in vendita un monolocale di 55 metri quadri a 80.000 euro di nuova costruzione con splendida terrazza vista mare. Per chi cerca qualcosa di più grande, con solo 119.000 euro si può acquistare un quadrilocale a 300 metri dalla spiaggia con balcone e spettacolare vista sul mare.

Ma c’è anche la possibilità di trovare qualcosa di più esclusivo. Una villa di 7 locali su due piani di 288 metri quadri, praticamente sulla spiaggia, ha un prezzo di 270.000 euro. Praticamente lo stesso prezzo di un trilocale in una grande città. In sintesi, Bosa è una meta ideale per chi cerca una casa su questo mare meraviglioso della Sardegna a prezzi davvero competitivi.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa non risponde in alcun modo su dettagli e veridicità dei contenuti riportati dai siti immobiliari, sui quali si potranno trovare tutte le informazioni in modo dettagliato)