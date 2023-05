Per dimagrire devi bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno ma in questi orari precisi altrimenti è inutile

Tutti dovremmo bere almeno 1,5/2 litri di acqua ogni giorno. Tra l’altro, l’acqua aiuta a dimagrire, cosa che viene incentivata soprattutto se si beve in specifici momenti della giornata. Corri a leggere per scoprire quali sono questi orari!

Siamo in primavera inoltrata e l’estate è dietro l’angolo. Se durante l’inverno ci siamo lasciati andare alla pigrizia, è proprio questo il momento di correre ai ripari. Bisogna rimettersi in forma in vista della prova costume che, ogni anno, torna puntuale. Il sistema più efficace per perdere peso è unire una sana e corretta alimentazione ad una regolare attività fisica. Se si è pigri, è importante puntare su uno sport che ci appassioni e ci piaccia davvero, così da non perdere la costanza dopo qualche volta. L’acqua è un ottimo alleato per perdere peso.

I benefici dell’acqua

Più della metà del nostro stesso corpo è composto da acqua. Inoltre, l’acqua è coinvolta in numerose funzioni dell’organismo. Da sempre ci sentiamo ripetere che bisogna bere almeno 1,5 o 2 litri di acqua al giorno. Tra l’altro, bere facilita anche il dimagrimento.

Anzitutto aumenta il senso di sazietà. Inoltre, da una ricerca svolta in Germania e pubblicata su “The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” è emerso che bere due bicchieri di acqua fresca per 4 volte al dì può aumentare il tasso metabolico del 30%. Pare che questo aumento abbia inizio già 10 minuti dopo aver bevuto, e raggiunga il culmine dopo 40 minuti circa.

Per dimagrire devi bere almeno 1,5 litri d’acqua ogni giorno ma è giusto sapere quando

È stato quindi dimostrato che bere acqua ogni giorno aiuta a dimagrire, oltre a depurare l’organismo. Ad ogni modo, è importante bere acqua minerale naturale, non gassata, che gonfia. Volendo, è possibile aromatizzare l’acqua che ha un sapore neutro aggiungendo qualche fettina di limone oppure di finocchio o cetriolo, che sono alimenti con pochissime calorie, ricchi di acqua e dalle proprietà drenanti e depurative. Inoltre, per dimagrire devi bere almeno 1,5 litri d’acqua durante il giorno, ma è fondamentale farlo in precisi momenti della giornata. Il primo bicchiere d’acqua va bevuto alla mattina, appena alzati, a stomaco vuoto. Meglio se calda o, comunque, a temperatura ambiente. Così facendo si vanno a reidratare il corpo e i tessuti dopo il lungo riposo notturno.

Prima di pranzo e prima di cena, è buona abitudine bere un bel bicchiere d’acqua che aiuta a placare il senso di fame, evitando così abbuffate. A fine pranzo e dopo cena, bere un altro bel bicchiere d’acqua che aiuta i processi digestivi. Infine, tra i vari pasti, nel corso della giornata, sorseggiare ogni ora acqua o infusi non zuccherati. Per non dimenticarsi, sistemare sulla scrivania dove si lavora una bottiglia o una borraccia sempre piene. Chi pratica sport, dovrebbe bere ancora di più per reintegrare i liquidi persi durante lo sforzo.