Moda primavera estate 2023: il cappello trendy perfetto con capelli corti e un viso tondo è quello di Miley Cyrus!

Per sentirci alla moda e incorniciare il viso potremmo puntare su un cappello chic. Il modello che impazza nel 2023 è elegante e leggero. Lo indossano anche i Vip e si adegua alla perfezione ai volti più rotondi. Vuoi sapere qual è? Scopri la tendenza a cui ti sarà impossibile rinunciare, almeno fino alla prossima estate.

Saprai già che il giusto outfit può cambiare radicalmente la tua immagine. Del tuo vestiario non fanno parte solo giacche e pantaloni, ma anche il cappello. La capacità di donare fascino e carattere di questo accessorio spesso si sottovaluta. Ma un buon copricapo è in grado di metter il punto esclamativo al tuo stile e ripararti con eleganza dai caldi raggi solari. La moda che ti proponiamo potrebbe spopolare nei prossimi mesi e sta benissimo sia sui tagli corti che abbinata ai visi tondi.

Allungare il viso e definire i contorni

Se hai un viso corto e rotondo, dai lineamenti morbidi e le guance piene, dovresti lavorare sulla verticalizzazione. L’obiettivo sarà dunque allungarlo e snellirlo, definendone il contorno. Nella scelta del cappello, il consiglio di base è quello di stare alla larga dai tessuti spessi e le tese larghe. In sintesi, la chiave è la semplicità. Un beanie, per esempio, è ideale per sentirsi al caldo in inverno. Ma se cerchi un accessorio perfetto per ogni stagione, probabilmente dovresti puntare sul trilby.

Moda primavera estate 2023: il cappello trendy da comprare è il trilby!

Il trilby è indispensabile in ogni guardaroba che si rispetti e anche la cantante statunitense Miley Cyrus lo ha capito. È una moda che ha raggiunto il suo apice negli anni ’60, grazie alle star del cinema, e si ripropone ai giorni nostri. Difatti, sta bene su uomo e donna ed è il pallino dei fashion blogger. Grazie al design stiloso sa trasformare un look banale in uno dai toni più ricercati. A prima vista si potrebbe scambiare per il classico Fedora o Borsalino. Tuttavia, è diverso per le minori dimensioni della tesa e la piega che questa prende ai lati.

Il trilby è la scelta che ripaga in molte occasioni e in qualsiasi momento dell’anno. Infatti, ai modelli invernali si alternano tipologie più leggere e adatte al periodo caldo. Anche se il classico sarebbe in feltro, puoi trovare in vetrina materiali meno coprenti, come paglia o lino. Ennesimo punto a favore è la versatilità, tanto che puoi abbinarlo a camicie bianche, giacchette e cappotti invernali. Non ci sono più dubbi sulla moda primavera estate 2023: il cappello trendy che ci accompagnerà per strada è sicuramente il trilby!