Comprare questa casa a 50.000 euro in questa meravigliosa Regione italiana popolata da VIP può rivelarsi un vero affare

Avere una casa al mare è un sogno un po’ di tutti. Anche di molti VIP stranieri che sulle coste italiane si sono presi splendide case da sogno. Una Regione in particolare sta andando per la maggiore tra attrici e attori italiani e stranieri. Qui una particolare struttura residenziale sta facendo furore e il bello è che si può acquistare anche con poche decine di migliaia di euro

Quando la casa al mare può essere una comodità ma anche un vero affare

Se stai pensando di acquistare una casa al mare, scegliere una zona frequentata dai VIP può aiutare la rivalutazione dell’investimento. Tuttavia, non occorre per forza optare per un immobile lussuoso e troppo costoso per ottenere un buon ritorno economico. Esistono soluzioni più economiche che permettono di fare un investimento intelligente e di godere comunque delle bellezze del mare.

Scegliere una casa in una zona frequentata da persone famose può garantire una forte rivalutazione in futuro, ma non per questo occorre avere dei budget elevati. Esistono diverse opzioni anche per chi ha meno disponibilità finanziaria, come ad esempio appartamenti in residence o monolocali. O nel caso della Puglia i trulli.

In Puglia cresce l’investimento immobiliare in masserie e trulli

La Puglia è al centro di un vero boom non solo turistico ma anche immobiliare. Questa Regione sta attraendo VIP, in particolare attori, dall’Italia e dall’estero, come Ron Moss, Meryl Streep, Ford Coppola, Emma Thompson, Gérard Depardieu, Raoul Bova, Michele Placido. Questa Regione è rinomata per le sue masserie da ristrutturare o trulli, che stanno diventando sempre più popolari come opzione per una seconda casa in Puglia.

Dormire in un trullo, circondati da uliveti, è un’esperienza che sempre più persone stanno apprezzando per la tranquillità e la serenità che la vita in città non offre. Comprare questa casa a 50.000 euro non è un sogno impossibile. L’acquisto potrebbe non solo garantire vacanze all’insegna del relax ma anche rivelarsi un grande affare.

Comprare questa casa a 50.000 euro non è una impresa impossibile

Acquistare un trullo in Puglia è possibile anche con un budget limitato. Ci sono trulli che possono costare anche meno di 50.000 euro, ma ovviamente richiedono lavori di ristrutturazione. Con una attenta ricerca sui maggiori portali di offerte immobiliari si trovano offerte interessanti. Ad esempio, a San Michele Salentino è in vendita un caratteristico trullo saraceno di 55 metri quadri a soli 35.000 euro, mentre a Ceglie Messapica si può acquistare un trullo di circa 90 metri quadri a 39.000 euro.

Se invece si preferisce un trullo già abitabile, i prezzi aumentano. A San Vito dei Normanni è in vendita un terreno di 5.000 metri quadri con un immobile indipendente di 40 metri quadri in ottime condizioni e un trullo originale saraceno al prezzo di 65.000 euro. Per chi cerca qualcosa di più lussuoso, a Ceglie Messapica si può acquistare un trullo abitabile con una villa annessa al costo di 320.000 euro.



(*n.d.r. Eventuali altre informazioni si possono cercare sui siti immobiliari che operano nelle zone indicate. Proiezionidiborsa riporta a titolo gratuito l’informazione e non ne risponde a nessun titolo sulla veridicità o meno e nemmeno sui dettagli).